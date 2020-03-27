ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні готують закон про препарати від COVID-19: чим пропонують лікувати

STYLERКоронавірус    27.03.2020 - 20:49
В Україні готують закон про препарати від COVID-19: чим пропонують лікувати
Коронавірус в Україні (колаж РБК-Україна)

Коронавірус в Україні пропонують лікувати препаратами, ефективність яких від COVID-19 не перевірена лабораторно

Коронавірус в Україні поширюється дуже швидко, і боротьба з пандемією вимагає невідкладних рішень. У Верховній Раді зареєстрували ще один антивірусний законопроєкт, де прописаний протокол лікування від коронавірусної інфекції. Що відомо про нову ініціативу народних депутатів - у матеріалі Styler.

Так, законопроєкт "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України про забезпечення лікування коронавірусного захворювання COVID-19" передбачає, що коронавірус в Україні можна буде лікувати препаратами, які не призначені спеціально для лікування хвороби (оскільки ліків немає). За умови, що ефективність препаратів доведена на досвіді інших країн, а пацієнт (його представник) підписав згоду на лікування.

Автори нововведення пропонують застосувати практику Великобританії, де ліки застосовуються за показаннями, хоч і не прописані в інструкції для медичного застосування.

Якщо законопроєкт буде прийнятий, лікар зможе призначати препарат від COVID-19 в інструкції якого немає вказівки на це ліки в графі "Показання". Але при цьому такий препарат рекомендують застосовувати в ряді інших країн.

Наприклад, в Італії складних пацієнтів з коронавірусом пробують лікувати препаратом від ревматоїдного артриту "Тоцилізумаб". І динаміка одужання дуже хороша.

Відзначимо, що на даний момент лікування коронавіруса, як в Україні, так і в світі, симптоматичне. Вакцина від COVID-19 знаходиться в стадії розробки, і за прогнозами, чекати її потрібно близько року.

Раніше ми писали, що лікарі назвали нову групу ризику для зараження коронавірусом.

Конгрес США прийняв законопроект про стимулюючі економіку заходи на 2 трлн доларів Чехія не штрафуватиме українців за перевищення терміну перебування
Новини України Коронавірус
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся