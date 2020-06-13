В Украине готовят штрафы пешеходам без светоотражателей: сколько стоит такая защита

В Украине собираются штрафовать водителей, пассажиров авто, пешеходов и велосипедистов, которые не будут иметь на своей одежде светоотражающие элементы в темное время суток.

Верховная Рада уже приняла соответствующий законопроект №2696 в первом чтении 3 июня. Ожидается, что нардепы не станут затягивать с поддержкой инициативы и за основу.

Согласно новым правилам, все участники дорожного движения должны будут использовать световозвращающие элементы в темное время суток или в условиях недостаточной видимости на проезжей части дороги (улицы) вне транспортного средства.

На пассажиров авто требование также распространяется. А еще - на пешеходов, велосипедистов и погонщиков животных.

В противном случае будут штрафовать на 51 гривну.

Хотя специальные ленты, брелоки и жилеты стоят недорого, граждане их почти не носят. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Так, сделать себя в шесть раз более заметным можно при помощи отражающих брелоков по цене от 15 гривен или ленты до 40 гривен.

"Если на человеке нет ничего, что отражает свет, то водитель увидит его только за 50 метров, а это, даже на низкой скорости и когда фонари включены, - считанные секунды. Если человек возьмет в руки хоть узкую специальную ленту, то даже в 300 метрах его будет видно", - говорится в материале.

Также есть вариант приобрести светоотражающий кант. 50 метров такой защиты в одежде стоит 150 гривен. А хватит его не только на одного человека - этим кантом можно обшить также и своих друзей и родственников "с головой".

Видео: В Украине собираются штрафовать пешеходов без светоотражателей

Ранее сообщалось, что в Украине штрафы для пешеходов хотят увеличить в четыре раза.

Также недавно мы писали о том, как обжаловать штраф за нарушения ПДД.