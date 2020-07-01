В Украине ягоды бьют ценовые рекорды: варенье будет "золотым"

Фрукты и ягоды в Украине (фото: pixabay.com)

Цены на фрукты и ягоды в этом году в Украине бьют рекорды

В Украине летом 2020 года цены на фрукты и ягоды бьют все рекорды. Например, черешня и клубника так и не падают в цене. Самая низкая цена на черешню стартует от 60 гривен за килограмм. Сейчас самым дешевым фруктом в Украине является абрикос, за него просят 30 гривен за килограмм.

Как сообщает ТСН, земляника в цене немного упала, потеряв почти 27% своей стоимости. И сейчас ее стоимость составляет 39 гривен за килограмм.

"За яблоки на рынке просят 40 гривен за килограмм. Сезонная черешня просто поражает своими ценами. Она стоит почти 60 гривен за килограмм", - говорится в сообщении.



С такими ценами на сезонные ягоды домашние заготовки на зиму удастся сделать не всем.

"Малина и ежевика просто бьют все ценовые рекорды. Варенье из этих ягод точно не сваришь. Ведь стоят они в среднем 95 и 155 гривен за килограмм соответственно", - сообщается в издании.



Отметим, что клубника сейчас уже отошла, в некоторых торговых точках ее еще можно найти по цене 50 гривен за килограмм.

Как мы ранее писали, ученые рассказали про опасность популярных фруктов.

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Автор: Людмила Жукова