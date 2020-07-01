В Україні ягоди б'ють цінові рекорди: варення буде "золотим"

Фрукти і ягоди в Україні (фото: pixabay.com)

Ціни на фрукти і ягоди в цьому році в Україні б'ють рекорди

В Україні влітку 2020 року ціни на фрукти і ягоди б'ють всі рекорди. Наприклад, черешня та полуниця так і не падають в ціні. Найнижча ціна на черешню стартує від 60 гривень за кілограм. Зараз найдешевшим фруктом в Україні є абрикос, за нього просять 30 гривень за кілограм.

Як повідомляє ТСН, суниця в ціні трохи впала, втративши майже 27% своєї вартості. І зараз її вартість становить 39 гривень за кілограм.

"За яблука на ринку просять 40 гривень за кілограм. Сезонна черешня просто вражає своїми цінами. Вона коштує майже 60 гривень за кілограм", - йдеться в повідомленні.



З такими цінами на сезонні ягоди домашні заготовки на зиму вдасться зробити не всім.

"Малина і ожина просто б'ють всі цінові рекорди. Варення з цих ягід точно не звариш. Адже коштують вони в середньому 95 і 155 гривень за кілограм відповідно", - повідомляється у виданні.



Зазначимо, що полуниця зараз вже відійшла, в деяких торгових точках її ще можна знайти за ціною 50 гривень за кілограм.

Як ми раніше писали, учені розповіли про небезпеку популярних фруктів.

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Автор: Людмила Жукова