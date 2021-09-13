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В Украине фермеры цинично расправились с арбузами: видео возмутило украинцев

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Херсон, Понедельник 13 сентября 2021 14:07
В Украине фермеры цинично расправились с арбузами: видео возмутило украинцев В Херсонской области фермеры уничтожили арбузы (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Херсонской области фермеры уничтожили урожай арбузов, который не продался. Это произошло в селе Михайловка.

В сеть попало видео, на котором видна "расправа".

Так, в ролике мы можем увидеть, как с машины на поле бросаются арбузы и они разбиваются. Плоды остаются лежать на поле.

Фермеры убеждены, что выгоднее оставить арбузы на поле в качестве удобрения.

Отметим, что ранее фермеры заявляли, что не могут продать арбузы даже по цене 3-50 копеек за килограмм. К сожалению, в этом году предложение на этот продукт превзошло спрос.

Украинцы отреагировали на опубликованное видео с яркими эмоциями.

  • Могли же в зоопарк отдать...
  • Аграрная сверхдержава. Проще выкинуть, чем продать.
  • Хоть на удобрения органические пустили, а не катком раздавили по асфальту.
  • Отож, все такие умные. А затраты какие были, никто не знает, арбуз у нас по 0,50 коп и то плохо продается.
  • Лучше бы в детдом отдали, а то сам не гам и другому не дам.

Как мы ранее писали, в Херсонской области произошел коллапс с арбузами.

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