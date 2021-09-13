В Україні фермери цинічно розправилися з кавунами: відео обурило українців

У Херсонській області фермери знищили урожай кавунів, який не продався. Це сталося в селі Михайлівка.

Так, в ролику ми можемо побачити, як з машини на поле кидаються кавуни і вони розбиваються. Плоди залишаються лежати на полі.

Фермери переконані, що вигідніше залишити кавуни на полі в якості добрива.

Зазначимо, що раніше фермери заявляли, що не можуть продати кавуни навіть за ціною 3-50 копійок за кілограм. На жаль, цього року пропозиція на цей продукт перевершила попит.

Українці відреагували на опубліковане відео з яскравими емоціями.