В Україні фермери цинічно розправилися з кавунами: відео обурило українців
У Херсонській області фермери знищили кавуни (колаж РБК-Україна)
У Херсонській області фермери знищили урожай кавунів, який не продався. Це сталося в селі Михайлівка.
У мережу потрапило відео, на якому видно "розправу".
Так, в ролику ми можемо побачити, як з машини на поле кидаються кавуни і вони розбиваються. Плоди залишаються лежати на полі.
Фермери переконані, що вигідніше залишити кавуни на полі в якості добрива.
Зазначимо, що раніше фермери заявляли, що не можуть продати кавуни навіть за ціною 3-50 копійок за кілограм. На жаль, цього року пропозиція на цей продукт перевершила попит.
Українці відреагували на опубліковане відео з яскравими емоціями.
- Могли ж в зоопарк віддати...
- Аграрна наддержава. Простіше викинути, ніж продати.
- Хоч на добрива Органічні пустили, а не катком розчавили по асфальту.
- Отож, всі такі розумні. А витрати які були, ніхто не знає, кавун у нас по 0,50 коп і то погано продається.
- Краще б в дитбудинок віддали, а то сам не гам і іншому не дам.
Як ми раніше писали, у Херсонській області стався колапс з кавунами.