Кто в Украине может ездить без прав и техпаспорта: что нужно знать

Некоторые водители могут садиться за руль без удостоверения
В Украине водительские удостоверения обязаны иметь при себе не все участники дорожного движения. Некоторых за отсутствие прав и свидетельства о регистрации транспорта правоохранители не имеют права оштрафовать при остановке.
Речь идет о владельцах скутеров, но в список таких "неприкасаемых" входят не все. Как сообщает "Дорожный адвокат", ключевым моментом для обязательного наличия указанных документов является отнесение транспортного средства к категории "механический".
Законодательством разграничены понятия "механическое транспортное средство" и "транспортное средство". Разница между ними заключается в наличии двигателя внутреннего сгорания, а также мощности электродвигателя.
Согласно п. 1.10 правил дорожного движения:
Таким образом, скутер с электродвигателем считается механическим при условии, что мощность двигателя более 3 кВ.
Отмечается, что к категории А1 относятся ТС, в частности скутеры, с электродвигателем мощностью от 3 до 4 кВт, так как они относятся к механическим транспортным средствам в понимании законодательства. Право на управление ими предполагает наличие разрешительных документов.
Ранее мы писали о том, что водителей в Украине ждет сюрприз - в правах и техпаспорте появится новая графа.
Напомним, недавно в МВД рассказали о новом способе проверки водительских прав.