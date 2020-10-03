Хто в Україні може їздити без прав і техпаспорта: що потрібно знати

Деякі водії можуть сідати за кермо без посвідчення
В Україні водійські посвідчення зобов'язані мати з собою не всі учасники дорожнього руху. Деяких за відсутність прав і свідоцтва про реєстрацію транспорту правоохоронці не мають права оштрафувати при зупинці.
Йдеться про власників скутерів, але до списку таких "недоторканних" входять не всі. Як повідомляє "Дорожній адвокат", ключовим моментом для обов'язкової наявності зазначених документів є віднесення транспортного засобу до категорії "механічний".
Законодавством розмежовані поняття "механічний транспортний засіб" та "транспортний засіб". Різниця між ними полягає в наявності двигуна внутрішнього згоряння, а також потужності електродвигуна.
Відповідно до п. 1.10 правил дорожнього руху:
Таким чином, скутер з електродвигуном вважається механічним за умови, що потужність двигуна понад 3 кВ.
Наголошується, що до категорії А1 відносяться ТЗ, зокрема скутери, з електродвигуном потужністю від 3 до 4 кВт, оскільки вони відносяться до механічних транспортних засобів в розумінні законодавства. Право на управління ними припускає наявність дозвільних документів.
Раніше ми писали про те, що водіїв в Україні чекає сюрприз - у правах і техпаспорті з'явиться нова графа.
Нагадаємо, нещодавно в МВС розповіли про новий спосіб перевірки водійських прав.