UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине дорожает овощ, который едят все

Фото: в Украине дорожают огурцы (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине за последнюю неделю подорожали тепличные огурцы. И такая тенденция будет продолжаться из-за большого спроса на эти овощи.

Об этом рассказали экономические аналитики компании EastFruit.

Почему дорожают огурцы

Эксперты уточняют, что подорожанию данной продукции на украинском рынке способствуют сразу несколько факторов.

Во-первых, росту отпускных цен способствует сокращение предложения огурца на рынке. При этом спрос в данном сегменте довольно высокий, овощи покупают не только люди в торговых точках, но и перерабатывающие предприятия.

Сколько сейчас стоят огурцы

На данный момент тепличный огурец поставщики продают крупным оптом уже по 18-30 грн/кг ($0,49-0,82/кг), что в среднем на 20% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Таким образом, на данный момент огурцы из теплиц в Украине уже стоят в среднем в 2 раза дороже, чем в прошлом году в этот период.

Кстати, одной из причин подорожания грунтовых огурцов называют также низкий урожай этого овоща из-за жары, которая стояла в августе.

Как мы писали ранее, цена на свинину в Украине может вырасти.

Также экономист объяснил, почему украинцы начали тратить больше денег на хлеб и картошку.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цены на продукты