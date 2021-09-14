В Украине действует новая мошенническая схема с авто: как не попасть на крючок аферистов

Мошенники в Украине придумали очередную схему "развода" граждан при покупках автомобилей - злоумышленники под видом таможенников предлагают купить конфискованный транспорт по низким ценам.
О новом способе обмана предупредили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины.
Так, в Украине в социальных сетях стали все чаще появляться подобные объявления на фейковых страницах от якобы работников складов таможен и реализаторов авто-, мото- и другой техники, которую называют конфискованной на таможенной границе.
При этом доверчивых граждан, желающих купить авто подешевле, аферисты "кидают" сразу после получения предоплаты или внесения всей суммы - мошенники просто исчезают с деньгами.
В Гостаможне призвали украинцев не доверять сомнительным объявлениям и пользоваться информацией только из официальных источников.
Также отмечается, что конфискованное имущество можно реализовывать только по решению суда. Такие изъятые авто продаются на электронных торгах.
Добавим также, что договор купли-продажи следует подписывать у нотариуса, чтобы не стать жертвой мошенничества.
Напомним, недавно эксперт объяснил, как не стать жертвой мошенников при продаже или покупке авто, и перечислил самые известные схемы.
Кстати, по прогнозу экспертов, в Украине взлетят цены на авто из США.