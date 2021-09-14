В Украине действует новая мошенническая схема с авто: как не попасть на крючок аферистов

Так, в Украине в социальных сетях стали все чаще появляться подобные объявления на фейковых страницах от якобы работников складов таможен и реализаторов авто-, мото- и другой техники, которую называют конфискованной на таможенной границе.

При этом доверчивых граждан, желающих купить авто подешевле, аферисты "кидают" сразу после получения предоплаты или внесения всей суммы - мошенники просто исчезают с деньгами.

В Гостаможне призвали украинцев не доверять сомнительным объявлениям и пользоваться информацией только из официальных источников.

Также отмечается, что конфискованное имущество можно реализовывать только по решению суда. Такие изъятые авто продаются на электронных торгах.

Где можно проверить выставленные на продажу конфискованные авто

Подробно ознакомиться с конфискованным имуществом, переданным на реализацию, можно на сайте ГП "Сетам".

Также ознакомиться с товарами, которые перешли в доход государства (распоряжение осуществляется таможнями соответствии с законодательством), и переданными таможнями в реализацию, их характеристиками и ценовыми предложениями можно по ссылке в разделе "ProZorro.Продажи (Имущество)" в подразделе "Таможня".

Кроме того, информация о таких товаров, а также в отношении имущества, которое передано таможнями в реализацию по договорам комиссии, ежемесячно публикуется на официальном вебпортале Гостаможслужбы в рубрике "Изъятое имущество".

Добавим также, что договор купли-продажи следует подписывать у нотариуса, чтобы не стать жертвой мошенничества.