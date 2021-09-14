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В Україні діє нова шахрайська схема з авто: як не потрапити на гачок аферистів

Автор: Володимир Костирін

Шахраї в Україні придумали чергову схему "розводу" громадян при покупках автомобілів - зловмисники під виглядом митників пропонують купити конфіскований транспорт за низькими цінами.

Про новий спосіб обману попередили в прес-службі Державної митної служби України.

Так, в Україні в соціальних мережах стали все частіше з'являтися подібні оголошення на фейкових сторінках від нібито працівників складів митниць і реалізаторів авто-, мото- та іншої техніки, яку називають конфіскованою на митному кордоні.

При цьому довірливих громадян, які бажають купити авто дешевше, аферисти "кидають" відразу після отримання передоплати або внесення всієї суми - шахраї просто зникають з грошима.

У Держмитниці закликали українців не довіряти сумнівним оголошенням і користуватися інформацією тільки з офіційних джерел.

Також зазначається, що конфісковане майно можна реалізовувати тільки за рішенням суду. Такі вилучені авто продаються на електронних торгах.

Де можна перевірити виставлені на продаж конфісковані авто

  • Детально ознайомитися з конфіскованим майном, переданим на реалізацію, можна на сайті ДП "Сетам".
  • Також ознайомитися з товарами, які перейшли в дохід держави (розпорядження здійснюється митницями відповідно до законодавства), і переданими митницями в реалізацію, їх характеристиками та ціновими пропозиціями можна за посиланням у розділі "ProZorro.Продажі (Майно)", у підрозділі "Митниця".
  • Крім того, інформація про такі товари, а також щодо майна, яке передано митницями в реалізацію за договорами комісії, щомісяця публікується на офіційному вебпорталі Держмитслужби у рубриці "Вилучене майно".

Додамо також, що договір купівлі-продажу слід підписувати у нотаріуса, щоб не стати жертвою шахрайства.

Нагадаємо, нещодавно експерт пояснив, як не стати жертвою шахраїв при продажу або купівлі авто, і перерахував найвідоміші схеми.

До речі, за прогнозом експертів, в Україні злетять ціни на авто з США.

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