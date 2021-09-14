В Україні діє нова шахрайська схема з авто: як не потрапити на гачок аферистів

Шахраї в Україні придумали чергову схему "розводу" громадян при покупках автомобілів - зловмисники під виглядом митників пропонують купити конфіскований транспорт за низькими цінами.
Про новий спосіб обману попередили в прес-службі Державної митної служби України.
Так, в Україні в соціальних мережах стали все частіше з'являтися подібні оголошення на фейкових сторінках від нібито працівників складів митниць і реалізаторів авто-, мото- та іншої техніки, яку називають конфіскованою на митному кордоні.
При цьому довірливих громадян, які бажають купити авто дешевше, аферисти "кидають" відразу після отримання передоплати або внесення всієї суми - шахраї просто зникають з грошима.
У Держмитниці закликали українців не довіряти сумнівним оголошенням і користуватися інформацією тільки з офіційних джерел.
Також зазначається, що конфісковане майно можна реалізовувати тільки за рішенням суду. Такі вилучені авто продаються на електронних торгах.
Додамо також, що договір купівлі-продажу слід підписувати у нотаріуса, щоб не стати жертвою шахрайства.
Нагадаємо, нещодавно експерт пояснив, як не стати жертвою шахраїв при продажу або купівлі авто, і перерахував найвідоміші схеми.
До речі, за прогнозом експертів, в Україні злетять ціни на авто з США.