В Україні діє нова шахрайська схема з авто: як не потрапити на гачок аферистів

Так, в Україні в соціальних мережах стали все частіше з'являтися подібні оголошення на фейкових сторінках від нібито працівників складів митниць і реалізаторів авто-, мото- та іншої техніки, яку називають конфіскованою на митному кордоні.

При цьому довірливих громадян, які бажають купити авто дешевше, аферисти "кидають" відразу після отримання передоплати або внесення всієї суми - шахраї просто зникають з грошима.

У Держмитниці закликали українців не довіряти сумнівним оголошенням і користуватися інформацією тільки з офіційних джерел.

Також зазначається, що конфісковане майно можна реалізовувати тільки за рішенням суду. Такі вилучені авто продаються на електронних торгах.

Де можна перевірити виставлені на продаж конфісковані авто

Детально ознайомитися з конфіскованим майном, переданим на реалізацію, можна на сайті ДП "Сетам".

Також ознайомитися з товарами, які перейшли в дохід держави (розпорядження здійснюється митницями відповідно до законодавства), і переданими митницями в реалізацію, їх характеристиками та ціновими пропозиціями можна за посиланням у розділі "ProZorro.Продажі (Майно)", у підрозділі "Митниця".

Крім того, інформація про такі товари, а також щодо майна, яке передано митницями в реалізацію за договорами комісії, щомісяця публікується на офіційному вебпорталі Держмитслужби у рубриці "Вилучене майно".

Додамо також, що договір купівлі-продажу слід підписувати у нотаріуса, щоб не стати жертвою шахрайства.