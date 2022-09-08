В Украине дешевеет картофель: какая сейчас цена
В Украине на рынке установилась тенденция к снижению цен на картофель. В частности, основной причиной стало сезонное увеличение предложения этой продукции на рынке.
Об этом сообщает платформа EastFruit.
Стоит отметить, что спрос на картофель все еще остается невысоким.
Так, на сегодня в основных регионах производства цены на картофель варьируются в пределах 5-9 грн/кг, что в среднем на 13% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.
В то же время несмотря на такой ценовой тренд, картофель в Украине сегодня стоит в среднем на 46% дороже, чем за аналогичный период прошлого года. Не исключается, что тенденция снижения цены будет сохраняться и в дальнейшем, поскольку сборочные работы на полях продолжаются.
Цены в супермаркетах
Сейчас в супермаркете "Ашан" картофель можно приобрести за 9,80 грн/кг.
Цена на картошку в супермаркете "Ашан" (скрин)
Дешевле такой продукт можно приобрести в супермаркете "АТБ". Там картофель стоит 8,85 грн / кг. Однако, сейчас его нет в наличии.
Цена на картофель в "АТБ" (скрин)
А вот в супермаркете "Novus" молодой картофель стоит 11,39 грн/кг.
Сколько стоит картофель в "Novus" (скрин)
Ранее мы рассказывали, что дальше будет с ценами на картофель.
Также мы писали, что в Украине взлетят цены на "стратегические" продукты.