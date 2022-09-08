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В Украине дешевеет картофель: какая сейчас цена

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Четверг 08 сентября 2022 17:43
В Украине дешевеет картофель: какая сейчас цена Цены на картофель в Украине (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине на рынке установилась тенденция к снижению цен на картофель. В частности, основной причиной стало сезонное увеличение предложения этой продукции на рынке.

Об этом сообщает платформа EastFruit.

Стоит отметить, что спрос на картофель все еще остается невысоким.

Так, на сегодня в основных регионах производства цены на картофель варьируются в пределах 5-9 грн/кг, что в среднем на 13% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

В то же время несмотря на такой ценовой тренд, картофель в Украине сегодня стоит в среднем на 46% дороже, чем за аналогичный период прошлого года. Не исключается, что тенденция снижения цены будет сохраняться и в дальнейшем, поскольку сборочные работы на полях продолжаются.

Цены в супермаркетах

Сейчас в супермаркете "Ашан" картофель можно приобрести за 9,80 грн/кг.

В Украине дешевеет картофель: какая сейчас цена

Цена на картошку в супермаркете "Ашан" (скрин)

Дешевле такой продукт можно приобрести в супермаркете "АТБ". Там картофель стоит 8,85 грн / кг. Однако, сейчас его нет в наличии.

В Украине дешевеет картофель: какая сейчас цена

Цена на картофель в "АТБ" (скрин)

А вот в супермаркете "Novus" молодой картофель стоит 11,39 грн/кг.В Украине дешевеет картофель: какая сейчас цена

Сколько стоит картофель в "Novus" (скрин)

Ранее мы рассказывали, что дальше будет с ценами на картофель.

Также мы писали, что в Украине взлетят цены на "стратегические" продукты.

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