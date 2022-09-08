В Україні дешевшає картопля: яка зараз ціна

В Україні на ринку встановилася тенденція до зниження цін на картоплю. Зокрема, основною причиною стало сезонне збільшення пропозиції цієї продукції на ринку.

Варто зазначити, що попит на картоплю все ще залишається невисоким.

Так, на сьогодні в основних регіонах виробництва ціни на картоплю варіюються в межах 5-9 грн/кг, що в середньому на 13% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Водночас попри такий ціновий тренд, картопля в Україні сьогодні коштує в середньому на 46% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року. Не виключається, що тенденція зниження ціни зберігатиметься й надалі, оскільки збиральні роботи на полях тривають.

Ціни у супермаркетах

Зараз у супермаркеті "Ашан" картоплю можна придбати за 9,80 грн/кг.

Ціна на картоплю в супермаркеті "Ашан" (скрін)

Дешевше такий продукт можна придбати у супермаркеті "АТБ". Там картопля коштує 8,85 грн/кг. Однак, зараз її немає в наявності.

Ціна на картоплю в "АТБ" (скрін)

А от у супермаркеті "Novus" молода картопля вартує 11,39 грн/кг.

Скільки коштує картопля в "Novus" (скрін)