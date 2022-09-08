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В Україні дешевшає картопля: яка зараз ціна

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Четвер 08 вересня 2022 17:43
В Україні дешевшає картопля: яка зараз ціна Ціни на картоплю в Україні (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні на ринку встановилася тенденція до зниження цін на картоплю. Зокрема, основною причиною стало сезонне збільшення пропозиції цієї продукції на ринку.

Про це повідомляє платформа EastFruit.

Варто зазначити, що попит на картоплю все ще залишається невисоким.

Так, на сьогодні в основних регіонах виробництва ціни на картоплю варіюються в межах 5-9 грн/кг, що в середньому на 13% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Водночас попри такий ціновий тренд, картопля в Україні сьогодні коштує в середньому на 46% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року. Не виключається, що тенденція зниження ціни зберігатиметься й надалі, оскільки збиральні роботи на полях тривають.

Ціни у супермаркетах

Зараз у супермаркеті "Ашан" картоплю можна придбати за 9,80 грн/кг.

В Україні дешевшає картопля: яка зараз ціна

Ціна на картоплю в супермаркеті "Ашан" (скрін)

Дешевше такий продукт можна придбати у супермаркеті "АТБ". Там картопля коштує 8,85 грн/кг. Однак, зараз її немає в наявності.

В Україні дешевшає картопля: яка зараз ціна

Ціна на картоплю в "АТБ" (скрін)

А от у супермаркеті "Novus" молода картопля вартує 11,39 грн/кг.

В Україні дешевшає картопля: яка зараз ціна

Скільки коштує картопля в "Novus" (скрін)

Раніше ми розповідали, що далі буде з цінами на картоплю.

Також ми писали, що в Україні злетять ціни на "стратегічні" продукти.

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