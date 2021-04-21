Нардепы обсудят скандальную выходку Тищенко с подпольной вечеринкой: могут ли его наказать

По словам Корниенко, нет необходимости в сложении нардепом своего мандата.

"Ну, сложил мандат мажоритарщик – это не сильно правильно делать, потому что это перевыборы, деньги тратить… Что касается Тищенко, то здесь нужно разобраться в нескольких моментах, была ли юридическая составляющая: полиция проводила следствие, это было в ресторане – ресторан тоже должен понести ответственность, или это было в частном помещении (когда ты снимаешь номер в отеле – это частная территория)", – сказал Корниенко.

Также Корниенко отметил, что в прошлом скандале с рестораном "Велюр" Тищенко пытался загладить свою вину - передавал котлеты для волонтеров и другую еду для нуждающихся.

Оправдания Тищенко

Николай Тищенко подчеркивает, что мероприятие проводилось в номере отеля, а не в ресторане. Он считает, что все прошло законно.

"С юридической точки зрения - и это аксиома для нашего карантинного времени - празднования чего-либо в отельных номерах гостиниц абсолютно не запрещены. Запреты, связанные с обязательным карантином, касаются именно ресторанов", - заявил "Слуга народа".