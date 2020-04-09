В больнице была всего 7 минут: в Кировоградской области от коронавируса погибла женщина

Коронавирус в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Коронавирус забрал жизнь еще одной пожилой женщины

Коронавирус в Украине продолжает заражать и зафиксировано 1668 заболевших, из которых 52 человека скончались. В Кировоградской области жертвой COVID-19 стала 77-летняя женщина. Как рассказали в областной государственной администрации, пациентка поступила в очень тяжелом состоянии и спасти ее не удалось.

Жительницу Новомиргорода Кировоградской области доставили в больницу в тяжелом состоянии и с момента госпитализации, и до момента ее смерти прошло всего 7 минут. Врачи сообщили, что пациентка очень поздно обратилась за помощью и достаточно долго лечилась дома самостоятельно. В больнице ей сделали экспресс-тест на коронавирус и он оказался положительным.

"Результаты проверили с помощью ПЦР-диагностики. 7 апреля получили подтверждение, что женщина была больна коронавирусом", - рассказал председатель ОГА Андрей Балонь.

Всех родных погибших сейчас изолировали и обследуют методом ПЦР-тестирования. Больницу, в которую привезли женщину, а также ее дом, продезинфицировали. Известно, что она контактировала с 14 людьми, в том числе и медиками.

Кроме того, глава Новомиргородского района Алла Шевченко уточнила, что пожилая женщина скончалась от сопутствующих заболеваний. Ее привезли в больницу в очень тяжелом состоянии, и врачи пытались провести реанимацию. Однако вскрытие показало, что у пациентки была острая сердечная недостаточность, а вот воспаления легких не было.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые назвали новую опасность COVID-19 – он быстро распространяется в организме.