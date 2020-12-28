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В Украине подорожал популярный продукт: в январе цены могут еще подняться

Понедельник 28 декабря 2020 20:01
В Украине подорожал популярный продукт: в январе цены могут еще подняться
В Украине с января подорожает популярный продукт (Фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

В Украине с декабря начала подниматься цена на куриные яйца. В большинстве торговых точек десяток яиц продают уже по 30 гривен. Такое повышение связано с подорожанием кормового сырья.

Как пишет издание УНИАН со ссылкой на Ассоциацию животноводов Украины, в начале 2021 года цена может остаться на этом же уровне или даже снова пойти немного вверх.

Специалисты отмечают, что причиной подорожания стало повышение цен на комбикорм, которые фактически имеют львиную долю в себестоимости производства яиц. Кроме того, некоторые производители начали опасаться, что "не хватит корма" и решили сократить поголовье птиц.

На конец декабря 2020 года себестоимость яиц у производителей колеблется в пределах 22 гривны за 10 штук, а для конечного потребителя в торговых точках Украины – от 30 гривен за 10 штук.

"После новогодних праздников спрос потребителей снизится, а вот цена на яйца, скорее всего, увеличится в связи с постепенным сокращением поголовья птицы и продолжением роста цен на рынке сырья", - объяснили в Ассоциации.

По данным Госстата, производство яиц в Украине в период с января по ноябрь 2020 года снизилось – на 2,2%.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что ждет Украину с января 2021 года и как изменятся тарифы, пенсии и стоимость транспорта.

А также писали о том, что украинцев предупредили о том, что цены на хлеб снова начнут расти.

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Новости Украины Жизнь цены на продуктыяйцарост цен

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