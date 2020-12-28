В Україні подорожчав популярний продукт: у січні ціни можуть піднятися ще

В Україні з січня подорожчає популярний продукт (Фото: freepik.com)

В Україні з грудня почала підійматися ціна на курячі яйця. У більшості торгових точок десяток яєць продають вже по 30 гривень. Таке підвищення пов'язане з подорожчанням кормової сировини.

Як пише видання УНІАН з посиланням на Асоціацію тваринників України, на початку 2021 року ціна може залишитися на цьому ж рівні або навіть знову піти трохи вгору.

Фахівці відзначають, що причиною подорожчання стало підвищення цін на комбікорм, який фактично має левову частку в собівартості виробництва яєць. Крім того, деякі виробники почали побоюватися, що "не вистачить корму" і вирішили скоротити поголів'я птахів.

На кінець грудня 2020 року собівартість яєць у виробників коливається у межах 22 гривні за 10 штук, а для кінцевого споживача в торгових точках України – від 30 гривень за 10 штук.

"Після новорічних свят попит споживачів знизиться, а ось ціна на яйця, швидше за все, збільшиться у зв'язку з поступовим скороченням поголів'я птиці та продовженням зростання цін на ринку сировини", - пояснили в Асоціації.

За даними Держстату, виробництво яєць в Україні в період з січня по листопад 2020 року знизилося – на 2,2%.

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