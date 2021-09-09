В Украине быстро растет стоимость на овощи: названы новые цены

В Украине стремительно растет цена на качественный лук, пригодный для длительного хранения. Накануне фермеры предлагали ее по 6 грн/кг, а сейчас ее стоимость выросла до 7-7.5 грн/кг.

Кроме этого, на фермерских рынках на юге Украины самый дешевый сорт красных томатов "Асвон" подорожал с 5 до 6.5-8 грн/кг. В то же время розовые томаты предлагают по 29-32 грн/кг, а черные – по 35 грн/кг.

В частности, цена на огурцы подтянулась до верхней границы – 28 грн/кг, а на кабачки - до 13-15 грн/кг.

Как ранее мы сообщали, в Кабмине заявили о снижении цен на продукты. Отпускные цены производителей овощей снизились в августе по сравнению с июлем. На 16% подешевели морковь и свекла, на 7% - картофель, на 4% - капуста и лук.

На некоторые продукты цены выросли в годовом измерении в пределах инфляции. На (4%) подорожали мяса крупного рогатого скота и свинины (5%), молоко высшего сорта изменилось в цене на 2%, мясо кур на 3%.

Напомним, в июле 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года морковь подорожала на 195,5% до 17,7 гривен за килограмм, свекла - на 180,5% до 15,1 гривен за килограмм, лук - на 124,4% до 11,5 гривен за килограмм, капуста - на 52,5% до 7,3 гривен за килограмм.