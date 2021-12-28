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В Украине будут закрывать родильные отделения: почему это делают, и кого коснется

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Вторник 28 декабря 2021 09:18
В Украине будут закрывать родильные отделения: почему это делают, и кого коснется Фото: В Украине сокращают роддомы (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В Украине будут сокращать количество родильных отделений. Это будет происходить уже в 2022 году. Всего планируют закрыть 70 отделений.

Об этом сообщает ТСН.

Какие родильные отделения будут закрывать

Отмечается, что под сокращение попадут те отделения, где рождается меньше 150 малышей в год.

Закрытие связано с низкой рождаемостью в стране. Чиновники считают, что если родов мало, врачи теряют необходимую практику. За прошлый год в Украине умерли 1469 новорожденных.

В Украине низкая рождаемость

Смертность младенцев в Украине выше, чем в странах Евросоюза.

Глава ассоциации неонатологов Татьяна Знаменская считает, что и 150 родившихся малышей мало, чтобы держать квалификацию врачей на самом высоком уровне.

"Это за собой влечет очень много ошибок профессионального характера. В регионах нужно оставлять (медучреждения – Ред.) где 300 родов и больше в год", – рассказала Татьяна Знаменская.

В ЕС роддома работают при условии, что там рождается 300 малышей в год. Но в нашей стране пока к такой планке не готовы. Пока что нормой установили 150. После этого стало понятно, что 70 медучреждений не смогут дойти до этой нормы.

"Из этих 70 - 30 имеют меньше 50 родов в год. Мы не говорим о роддомах. Мы говорим о родильных отделениях в больницах", - рассказала глава НСЗУ Наталья Гусак.

Как мы ранее писали, получить "пакет малыша" станет проще.

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