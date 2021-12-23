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Получить "пакет малыша" станет проще. Кабмин внес изменения в порядок

Новина українською →
Четверг 23 декабря 2021 14:17
Получить "пакет малыша" станет проще. Кабмин внес изменения в порядок Фото: Кабинет министров одобрил изменения в порядок выдачи пакета малыша (kmu.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок предоставления одноразовой натуральной помощи "Пакет малыша". Постановление предусматривает упрощение процедур.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 23 декабря, которое транслировалось на Youtube.

Документом отменяется ограничение относительно срока реализации пилотного проекта предоставления "пакета малыша".

Также отменяется необходимость подачи справки из учреждения здравоохранения о неполучении "пакета малыша".

Документом предоставляется право на получение "пакета малыша" в случае рождения ребенка на временно оккупированной территории Украины (при условии регистрации места проживания получателя на подконтрольной правительству Украины территории или наличия статуса внутренне перемещенной лица).

Как отметил во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, родители, которые не получили "пакет малыша" в роддоме, или в управление соцзащиты населения, смогут получить денежную компенсацию через "Дию".

Напомним, стоимость "пакета малыша" установлена на уровне трех размеров прожиточного минимума для детей до 6 лет (сейчас прожиточный минимум - 2013 гривен).

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