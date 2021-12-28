В Україні закриватимуть пологові відділення: чому це роблять, і кого торкнеться
В Україні скорочуватимуть кількість пологових відділень. Це відбуватиметься вже у 2022 році. Всього планують закрити 70 відділень.
Про це повідомляє ТСН.
Які пологові відділення будуть закривати
Відзначається, що під скорочення потраплять ті відділення, де народжується менше 150 малюків на рік.
Закриття пов'язане з низькою народжуваністю в країні. Чиновники вважають, що якщо пологів мало, лікарі втрачають необхідну практику. За минулий рік в Україні померли 1469 новонароджених.
В Україні низька народжуваність
Смертність немовлят в Україні вища, ніж у країнах Євросоюзу.
Голова Асоціації неонатологів Тетяна Знаменська вважає, що і 150 народжених малюків мало, щоб тримати кваліфікацію лікарів на найвищому рівні.
"Це за собою тягне дуже багато помилок професійного характеру. У регіонах потрібно залишати (медустанови – Ред.) десь 300 пологів і більше на рік", – розповіла Тетяна Знаменська.
В ЄС пологові будинки працюють за умови, що там народжується 300 малюків на рік. Але в нашій країні поки до такої планки не готові. Поки що нормою встановили 150. Після цього стало зрозуміло, що 70 медустанов не зможуть дійти до цієї норми.
"З цих 70-30 мають менше 50 пологів на рік. Ми не говоримо про пологові будинки. Ми говоримо про пологові відділення в лікарнях", - розповіла глава НСЗУ Наталія Гусак.
Як ми раніше писали, отримати "пакет малюка" стане простіше.