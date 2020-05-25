Как в Украине будут принимать гостей: появился полный список правил работы гостиниц

Карантин в Украине из-за пандемии коронавируса продлили до 22 июня. Но уже с 22 мая в стране начали действовать новые правила работы для многих организаций. Была разрешена работа парикмахерских, магазинов, частично возобновлено движение транспорта, а также начали работать гостиницы.

На втором этапе адаптивного карантина были установлены правила, которые подготовили Минздрав и главный санитарный врач Украины. О том, как теперь будут работать гостиницы и отели – в материале Styler.

Всем работникам гостиниц будут измерять температуру перед началом рабочего дня. Если температура будет выше 37,2 градусов или будут признаки простуды, то такого сотрудника не допустят до работы.

На входах в гостиницу, в коридорах, на всех этажах, в холлах обязательно должны быть размещены информационные материалы о COVID-19. Также должны быть места для обработки рук антисептиками. В составе антисептика должно быть не менее 60% - изопропилового или 70% этилового спирта. По возможности – рядом должен висеть яркий желтый баннер с информацией о дезинфекции рук.

Если в гостинице заболеет постоялец (повышенная температура, наличие признаков ОРВИ), то его необходимо изолировать в номере до консультации с медиками.

В вестибюлях гостиниц вводятся новые ограничения: на 10 кв. метров может находится только один человек. В помещениях должна быть маркировка о соблюдении дистанции в 1,5 метра. Во избежание очередей, сотрудники гостиницы должны вести предварительную онлайн-регистрацию клиентов. А на рецепции должен быть установлен защитный экран между посетителями и работниками гостиницы.

На территории гостиницы все должны быть в масках или респираторах, которые закрывают нос и рот. Постояльцы гостиницы могут находиться без маски только в своих номерах.

Работа конференц-залов, фитнес-залов и спа-центров в гостиницах запрещена до снятия соответствующих ограничений.

Работа ресторанов для посетителей также под запретом, однако персонал может организовать доставку еды в номер по предварительному заказу. Также разрешено обслуживать посетителей на открытых летних площадках при условии размещения клиентов на дистанции в 1,5 метра, а за одним столиком может находиться не более 4 человек.

Персонал гостиниц должен обеспечить:

Наличие индивидуальных защитных средств для сотрудников на 5 дней (респираторы или медицинские маски, в том числе и самодельные, защитные перчатки, антисептики)

Наличие жидкого мыла, антисептиков, бумажных полотенец в санузлах номеров и общего пользования. Многоразовые полотенца использовать запрещено, кроме тех, которые выдаются клиентам индивидуально в номер.

Влажная уборка должна проводится один раз в час в местах наибольшего скопления людей.

Дезинфекция поверхностей, с которыми контактируют люди, должна проводится регулярно (стойка регистрации, кнопки лифтов, поручни, двери).

Работа вентиляции должна быть бесперебойной.

Организация централизованного сбора средств индивидуальной защиты, бумажных салфеток в отдельные контейнеры с крышками и одноразовыми пакетами с дальнейшей утилизацией.

Размещение дополнительных контейнеров для средств индивидуальной защиты.

Все работники из группы риска должны быть отстранены от работы.

Запрещено проводить массовое собрание работников в закрытых помещениях.

Все работники отеля должны мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиками каждые три часа.

При возникновении симптомов ОРЗ сотрудники гостиницы обязаны самоизолироваться.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине запустили маршрутки, но с новыми правилами.