Як в Україні прийматимуть гостей: з'явився повний список правил роботи готелів

Карантин в Україні через пандемію коронавірусу продовжили до 22 червня. Але вже з 22 травня у країні почали діяти нові правила роботи для багатьох організацій. Була дозволена робота перукарень, магазинів, частково відновлено рух транспорту, а також почали працювати готелі.

На другому етапі адаптивного карантину були встановлені правила, які підготували МОЗ та головний санітарний лікар України. Про те, як тепер будуть працювати готелі – у матеріалі Styler.

Всім працівникам готелів будуть вимірювати температуру перед початком робочого дня. Якщо температура буде вище 37,2 градуса або будуть ознаки застуди, то такого працівника не допустять до роботи.

На входах в готелі, в коридорах, на всіх поверхах, в холах обов'язково повинні бути розміщені інформаційні матеріали про COVID-19. Також повинні бути місця для обробки рук антисептиками. У складі антисептика має бути не менше 60% - ізопропілового або 70% етилового спирту. По можливості – поруч повинен висіти яскравий жовтий банер з інформацією про дезінфекції рук.

Якщо в готелі захворіє постоялець (підвищена температура, наявність ознак ГРВІ), то його необхідно ізолювати в номері до консультації з медиками.

У вестибюлях готелів вводяться нові обмеження: на 10 кв. метрів може знаходиться тільки одна людина. У приміщеннях має бути маркування про дотримання дистанції в 1,5 метра. Щоб уникнути черг, співробітники готелю повинні вести попередню онлайн-реєстрацію клієнтів. А на рецепції повинен бути встановлений захисний екран між відвідувачами та працівниками готелю.

На території готелю всі повинні бути в масках або респіраторах, які закривають ніс і рот. Постояльці готелю можуть перебувати без маски тільки у своїх номерах.

Робота конференц-залів, фітнес-зал і спа-центрів в готелях заборонена до зняття відповідних обмежень.

Робота ресторанів для відвідувачів також під забороною, однак персонал може організувати доставлення їжі в номер за попереднім замовленням. Також дозволено обслуговувати відвідувачів на відкритих літніх майданчиках за умови розміщення клієнтів на дистанції 1,5 метра, а за одним столиком може перебувати не більше 4 осіб.

Персонал готелів повинен забезпечити:

Наявність індивідуальних захисних засобів для співробітників на 5 днів (респіратори або медичні маски, в тому числі й саморобні, захисні рукавички, антисептики)

Наявність рідкого мила, антисептиків, паперових рушників в санвузлах номерів та загального користування. Багаторазові рушники використовувати заборонено, крім тих, які видаються клієнтам індивідуально у номер.

Вологе прибирання повинно проводитись один раз на годину в місцях найбільшого скупчення людей.

Дезінфекція поверхонь, з якими контактують люди, повинна проводитись регулярно (стійка реєстрації гостей, кнопки ліфтів, поручні, двері).

Робота вентиляції повинна бути безперебійною.

Організація централізованого збору засобів індивідуального захисту, паперових серветок в окремі контейнери з кришками та одноразовими пакетами з подальшою утилізацією.

Розміщення додаткових контейнерів для засобів індивідуального захисту.

Всі працівники з групи ризику повинні бути відсторонені від роботи.

Заборонено проводити масові збори працівників в закритих приміщеннях.

Всі працівники готелю повинні мити руки з милом або обробляти їх антисептиками кожні три години.

При виникненні симптомів ГРВІ співробітники готелю зобов'язані самоізолюватися.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні запустили маршрутки, але з новими правилами.