В Украине будут по-новому провожать героев в последний путь

В Украине вскоре введут официальную церемонию с погибшими военными, которые отдали свою жизнь на благо страны. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, когда давал приказ новому главе Министерства обороны.

"Отдельное внимание я хочу обратить на чествование памяти наших погибших бойцов. На данный момент, разрабатывается церемония почетного чествования каждого героя, который отдал свою жизнь за родину. Мы действительно молим Бога, чтобы таких церемоний было как можно меньше. Но пока что у нас идет война, и память каждого, кто погиб ради Украины, будет отмечена надлежащим образом“, - сказал президент Владимир Зеленский.

По словам главы страны, проект церемонии должен быть представлен до конца этой недели.

"Я хочу, чтобы мы прекратили говорить слово “разрабатывается“. Это должно быть сделано в течении недели. Чтобы в каждом городке, куда возвращаются наши герои, чтобы мы видели, чтобы мы не просто с уважением относились, чтобы это было на самом высоком уровне, который на сегодня существует в мире, - отметил гарант.











