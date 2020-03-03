В Ровенской области СБУ разоблачила священника на торговле оружием

Иллюстративное фото (УНИАН)

Священник привозил оружие и взрывчатку из района проведения АТО и ООС

Служба безопасности Украины разоблачила настоятеля одного из храмов Ровенской области на торговле оружием. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, священник ранее уже был судим за торговлю оружием.

Правоохранителям удалось задокументировать продажу злоумышленником ручного противотанкового гранатомета, семь гранат с запалами и 800 граммов тротила, за которые он хотел получить более 40 тыс. гривен.

"Чтобы избежать разоблачения, после получения оплаты священник оставлял закладки с оружием в подвалах многоэтажек и промышленных районах Ровно", - говорится в сообщении.

Сообщается, что священник привозил оружие и взрывчатку из района проведения АТО и ООС, где в течение 2015-2018 годов находился с проповедническими миссиями.

По данному факту священнику сообщено о подозрении.

Фото: выявленные боеприпасы (facebook.com/SecurSerUkraine)

Напомним, в Николаеве сотрудники СБУ разоблачили экс-военнослужащих ВСУ на торговле оружием. Двое бывших военных переделывали травматическое оружие и доводили ее до боевого состояния, после чего реализовывали.

Кроме того, контрразведка блокировала поставки неисправных запчастей на государственное предприятие "Харьковский бронетанковый завод", которое ремонтирует и обслуживает военную технику для ВСУ.