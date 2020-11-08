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В Украине будут писать юбилейный радиодиктант: где и когда слушать

Воскресенье 08 ноября 2020 16:29
В Украине будут писать юбилейный радиодиктант: где и когда слушать
В Украине 9 ноября проведут юбилейный радиодиктант
Автор: Styler

Радиодиктант национального единства 9 ноября будет проводиться в двадцатый раз

В Украине ежегодно 9 ноября отмечают День украинской письменности и языка. По случаю праздника традиционно проводится Радиодиктант национального единства. В этом году его будут писать в понедельник, 9 ноября. Начнется диктант утром, в 9:15.

Как говорится на странице мероприятия в Facebook, нынешний Радиодиктант национального единства будет юбилейным. Акции исполняется 20 лет.

Над юбилейным работали трое специалистов: известный писатель и издатель Иван Малкович, доктор филологических наук, профессор Лариса Масенко и известная актриса Римма Зюбина.

Слушать радиодиктант можно будет на:

  • телеканале UA: ПЕРВЫЙ,
  • ютуб-канал и фейсбук-страница UA: Украинское радио
  • в эфире UA: Украинское радио и RU: Радио Культура,

Чтобы присоединиться к написанию диктанта следует включить в 09:00 одну из трех трансляций. Сам текст будет зачитывать актриса Римма Зюбина в 09:15.

Для того, чтобы отправить на проверку свой текст, его надо писать только от руки. Результаты станут известны в течение 1-2 месяцев. Все будет зависеть от количества полученных писем. Участники, которые отправят вовремя текст на проверку и получат наивысшие баллы получат подарки от партнеров проекта.

Отправить свою работу можно в течение суток, как в онлайн форме, так и по почте. Бумажные письма будут принимать по адресу: г. Киев, 01001, ул. Крещатик, 26, Украинское радио, "Радиодиктант".

Организаторы отметили на том, чтобы гриф даты отправки был не позднее 10 ноября.

В то же время в онлайн режиме свою работу можно прислать на почтовый ящик: rd@ukr.radio. Для этого нужно сделать или отсканировать написанный текст.
Сам текст диктанта обнародуют 11 ноября в 11:00 на сайте "UA: Украинское радио".

Напомним, что депутат от партии "Слуга народа" Никита Потураев предложил в Украине ввести новый язык – украинский русский. Он уточнил, что русский язык, которым пользуются в Украине, сильно отличается от того, на котором говорят в России.

Ранее сообщалось, что с 2021 года претенденты на должности в органах государственной власти или местного самоуправления будут сдавать обязательный экзамен по украинскому языку.

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