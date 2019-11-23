В Украине больше не будут оплачивать больничный: что произошло

В Украине повсеместно врачи выдают справку о временной нетрудоспособности вместо больничных листов. По такому документу работники не могут получить больничные выплаты. Единственным основанием для выплаты пособия является листок нетрудоспособности, информирует Сегодня.

Сейчас вместо больничного лечащий врач дает справку с диагнозом, своей подписью и мокрой печатью. Но в бухгалтерии ее не примут для оплаты больничного.

В Украине кончились больничные листы (Коллаж РБК-Украина)

"Справки не могут быть представлены к оплате, а должны быть заменены на бланк листка нетрудоспособности после восстановления их обеспечения в медучреждениях", - говорит семейный врач Александр Подлесоцкий.

В пресс-службе ведомства Минздрава утверждают, что никаких проблем нет, а если где-то бланки отсутствуют, то ответственны за это исключительно местные департаменты здравоохранения.

Украинцам рекомендуют держать связь со своим лечащим врачом, чтобы узнавать, когда появятся бланки. Кроме того, сообщается, что привычные бумажные больничные листы постепенно могут уйти в прошлое, поскольку начнут внедряться электронные больничные. В случае подобных изменений получить лист нетрудоспособности станет проще, а возможностей для коррупции будет меньше.