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В Украине яблоки подешевели вдвое: названа стоимость

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Вторник 13 июля 2021 17:38
В Украине яблоки подешевели вдвое: названа стоимость Фото: в Украине снизилась цена на яблоки (pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

В Украине в рознице подешевели яблоки. Специалисты отмечают, что причина этому - низкий спрос.

Об этом сообщает EastFruit.

Цена на яблоки

Так, в начале июля в Украине цены на яблоки стандартного качества колебались от 21 до 25 грн/кг, а в аналогичный период 2020-го продавали по 47-54 грн/кг. В то же время годом ранее яблок на полках в украинских супермаркетах в этот период уже почти не было.

Какая причина снижения цены

Эксперты сообщают, что причиной падения цен является большой выбор сезонных косточковых фруктов и широкий ассортимент ягод из-за чего спрос на яблоко невысок.

Кроме того, чтобы хоть как-то стимулировать продажи, садоводы вынуждены снижать цену на яблоко, которое и так уже почти в три раза дешевле, например, клубники и дешевле всех остальных видов фруктов.

Чем полезны яблоки

Яблоки помогают беречь здоровье сердца и сосудов. Также потребление яблок снижает риск инсульта.

Максимально полезные яблоки - это свежие тщательно помытые яблоки с кожурой. Именно в кожуре много клетчатки и полифенолов. И не стоит бояться пестицидов - на яблоках уже не сами пестициды, а их остатки, потому что пестициды быстро разрушаются на солнце. Этого достаточно, чтобы уменьшить их количество.

Ранее мы сообщали, что недавно начался сезон вишни. Специалисты назвали цену.

Также в Украине в этом году дорожать сливы, абрикосы и вишни, потому, что в нашей стране с этими фруктами и ягодами неурожай.

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