В Украине яблоки подешевели вдвое: названа стоимость
В Украине в рознице подешевели яблоки. Специалисты отмечают, что причина этому - низкий спрос.
Об этом сообщает EastFruit.
Цена на яблоки
Так, в начале июля в Украине цены на яблоки стандартного качества колебались от 21 до 25 грн/кг, а в аналогичный период 2020-го продавали по 47-54 грн/кг. В то же время годом ранее яблок на полках в украинских супермаркетах в этот период уже почти не было.
Какая причина снижения цены
Эксперты сообщают, что причиной падения цен является большой выбор сезонных косточковых фруктов и широкий ассортимент ягод из-за чего спрос на яблоко невысок.
Кроме того, чтобы хоть как-то стимулировать продажи, садоводы вынуждены снижать цену на яблоко, которое и так уже почти в три раза дешевле, например, клубники и дешевле всех остальных видов фруктов.
Чем полезны яблоки
Яблоки помогают беречь здоровье сердца и сосудов. Также потребление яблок снижает риск инсульта.
Максимально полезные яблоки - это свежие тщательно помытые яблоки с кожурой. Именно в кожуре много клетчатки и полифенолов. И не стоит бояться пестицидов - на яблоках уже не сами пестициды, а их остатки, потому что пестициды быстро разрушаются на солнце. Этого достаточно, чтобы уменьшить их количество.
Ранее мы сообщали, что недавно начался сезон вишни. Специалисты назвали цену.
Также в Украине в этом году дорожать сливы, абрикосы и вишни, потому, что в нашей стране с этими фруктами и ягодами неурожай.