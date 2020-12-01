В Украине активизировались наглые мошенники: работают через соцсети

Мошенники обманывают украинцев (коллаж: РБК-Украина)

Наглые мошенники "пробивают" данные через социальные сети, чтобы обманывать украинцев

Украинцев предупредили о наглых мошенниках, которые обманывают украинцев на продаже подержанной техники. Причем выведывают данные о человеке они с помощью соцсетей и различных мессенджеров.

Об одном из случаев рассказала студентка Ульяна. Девушка раскрыла схему, по какой "работают" аферисты, пишет "Сегодня".

Она говорит, что жертвами чаще всего становятся студенты, которые продают свои б/у-шные мобильные телефоны.

Недавно Ульяна решила продать свой смартфон. Встречу с потенциальным покупателем девушка назначила в кофейне. Пришел парень, посмотрел товар и рассчитался валютой. Потом они направились в банк, чтобы проверить деньги.

"Мы идем в банк, он без препятствий согласился, я стою в очереди. Стою, стою, стою и оборачиваюсь, а его нет. Думаю, окей, постою в очереди, у меня хотя бы деньги есть. Я начинаю проверять деньги, а деньги липовые", - рассказала жертва обмана.

Оказывается, такая схема достаточно популярна. Злоумышленники размещают объявления о покупке техники, после чего рассчитываются фальшивыми деньгами. Причем они чаще выбирают молодых людей, надеясь на и их неопытность.

Возраст и пол продавца мошенники узнают благодаря аватарке в соцсетях. К примеру в "Телеграмм" и "Вайбер".

Ранее мы писали, что в Украине появились мошенники, которые вешают кредиты через сим-карты.

Также сообщалось, что в Одессе пенсионерка попросила прохожего о помощи, а тот ее ограбил.