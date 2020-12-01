В Україні активізувалися нахабні шахраї: працюють через соцмережі

Шахраї дурять українців (колаж: РБК-Україна)

Нахабні шахраї "пробивають" дані через соціальні мережі, щоб обманювати українців

Українців попередили про нахабних шахраїв, які обманюють українців на продажу вживаної техніки. Причому вивідують дані про людину вони з допомогою соцмереж і різних месенджерів.

Про один з випадків розповіла студентка Уляна. Дівчина розкрила схему, за якою "працюють" аферисти, пише "Сьогодні".

Вона каже, що жертвами найчастіше стають студенти, які продають свої б/у-шні мобільні телефони.

Нещодавно Уляна вирішила продати свій смартфон. Зустріч з потенційним покупцем дівчина призначила в кав'ярні. Прийшов хлопець, подивився товар і розрахувався валютою. Потім вони попрямували в банк, щоб перевірити гроші.

"Ми йдемо в банк, він без перешкод погодився, я стою в черзі. Стою, стою, стою і обертаюся, а його немає. Думаю, окей, постою в черзі, у мене хоча б гроші є. Я починаю перевіряти гроші, а гроші липові", - розповіла жертва обману.

Виявляється, така схема досить популярна. Зловмисники розміщують оголошення про купівлю техніки, після чого розраховуються фальшивими грошима. Причому вони частіше вибирають молодих людей, сподіваючись на їхню недосвідченість.

Вік і стать продавця шахраї дізнаються завдяки аватарці в соцмережах. Приміром в "Телеграм" і "Вайбер".

Раніше ми писали, що в Україні з'явилися шахраї, які вішають кредити через сім-карти.

Також повідомлялося, що в Одесі пенсіонерка попросила перехожого про допомогу, а той її пограбував.