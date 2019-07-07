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В Украине активизировались ядовитые змеи: женщина с ребенком в реанимации

STYLERЖизнь    07.07.2019 - 15:29
В Украине активизировались ядовитые змеи: женщина с ребенком в реанимации
Иллюстративное фото (pixabay)

Степень тяжести общего состояния пациентов оценивается как среднее

Подо Львовом за сутки от укусов змеи пострадало два человека, одним из которых оказался ребенок. Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС области, предостерегая украинцев об опасности.

Первый инцидент произошел 6 июля около 18 часов. Тогда змея напала на женщину. Пострадавшая госпитализирована, врачи определяют степень тяжести общего состояния пациентки как среднее.

"В реанимационное отделение Сколевской центральной районной больницы попала в состоянии средней тяжести женщина, 1950 года рождения из села Либохора, которую змея укусила в левый голеностопный сустав", - говорится в сообщении. 

В Украине активизировались ядовитые змеи: женщина с ребенком в реанимацииИллюстративное фото (pixabay) 

Этого же дня около 23 часов вечера врачи реанимировали девочку 2010 года рождения. Состояние ребенка также оценивается как среднее.

Ранее мальчик попал в реанимацию из-за укуса змеи на Прикарпатье. Этот случай стал уже 13-м в области с начала года, сообщили в ОГА, при том, что 30 июня на Прикарпатье было зарегистрировано 4 случая укусов людей змеями. 

Напомним, недавно и.о. главы Минздрава Уляна Супрун подробно рассказала, что нужно делать, если укусила змея. Также она развеяла несколько распространенных мифов относительно самолечения в подобной ситуации и перечислила действия, которые ни в коем случае нельзя предпринимать. 

Мы также сообщали, что 30 июня под Львовом в Турковском районе змея укусила женщину, в результате чего пострадавшая попала в больницу в состоянии средней степени тяжести. 

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