В Україні активізувалися отруйні змії: жінка з дитиною в реанімації

Ілюстративне фото (pixabay)

Ступінь тяжкості загального стану пацієнтів оцінюється як середня

Під Львовом за добу від укусів змії постраждало дві людини, однією з яких виявилася дитина. Про це повідомляють у прес-службі ДСНС області, застерігаючи українців про небезпеку.

Перший інцидент стався 6 липня близько 18 годин. Тоді змія напала на жінку. Постраждала госпіталізована, лікарі визначають ступінь тяжкості загального стану пацієнтки як середню.

"В реанімаційне відділення Сколівської центральної районної лікарні потрапила в стані середньої тяжкості жінка, 1950 року народження із села Либохора, яку змія вкусила в лівий гомілковостопний суглоб", - йдеться в повідомленні.

Ілюстративне фото (pixabay)

Цього ж дня близько 23 години вечора лікарі реанімували дівчинку 2010 року народження. Стан дитини також оцінюється як середній.

Раніше хлопчик потрапив в реанімацію через укус змії на Прикарпатті. Цей випадок став вже 13-им в області з початку року, повідомили в ОДА, при тому, що 30 червня на Прикарпатті було зареєстровано 4 випадки укусів людей зміями.

Нагадаємо, нещодавно Уляна Супрун докладно розповіла, що потрібно робити, якщо вкусила змія. Також вона розвіяла декілька найпоширеніших міфів щодо самолікування та перерахувала дії, які ні в якому разі не можна робити.

Ми також повідомляли, що 30 червня під Львовом у Турківському районі змія вкусила жінку, в результаті чого постраждала потрапила до лікарні.