В Украине активизировались ядовитые змеи: людей совсем не боятся (фото)

Гадюка (фото: pixabay)

Ядовитые змеи без стеснения заползают в парки и "позируют" для фото

В Украине все чаще замечают ядовитых змей, которые не стесняясь выползают в парки и скверы. Так, одна из отряда чешуйчатых попала на фото, сделанное на Волыни в Национальном природном парке Припять-Стоход.

Об этом в Facebook-сообществе "Я люблю Любешів" написала Виктория Губарик.

"Это нашли в нашем парке?! Кошмар... Запустили уже совсем парк! Невозможно там с ребенком погулять! Комары загрызают... Вороны кричат, запах кошмар..." - подписала снимок девушка.

На Волыни заметили ядовитую змею (фото: facebook.com)

Судя по фото, это гадюка обыкновенная. В нашей стране водится три вида семейства гадюковых: обыкновенная, степная и гадюка Никольского.

Эта змея не агрессивная и при приближении человека старается использовать свою камуфлированную окраску настолько, насколько это возможно, либо уползти. Только в случае неожиданного появления человека либо при провокации с его стороны она может попытаться укусить.

Если вы увидели змею рядом, специалисты советую не паниковать и не делать резких движений, а спокойно уйти. Если идете в места их потенциального обитания, наденьте высокую плотную обувь, которую змея не прокусит.

Для человека укус обыкновенной гадюки считается потенциально опасным, но крайне редко приводит к летальному исходу.

Ранее мы писали, что украинские города атакуют ядовитые змеи, которые заползают в парки посреди дня. Такую гостью недавно убирали подальше в лес из сквера в Днепре с помощью ГСЧС.

Также сообщалось, что под Киевом ребенка укусила неизвестная ядовитая змея.