В Україні активізувалися отруйні змії: людей зовсім не бояться (фото)

Гадюка (фото: pixabay)

Отруйні змії заповзають в парки і "позують" для фото

В Україні все частіше помічають отруйних змій, які не соромлячись виповзають в парки і сквери. Так, одна з ряду лускатих потрапила на фото, зроблене на Волині в Національному природному парку " Прип'ять-Стохід.

Про це у Facebook-спільноті "Я люблю Любешів" написала Вікторія Губарик.

"Це знайшли в нашому парку?! Кошмар... Запустили вже геть парк! Неможливо там з дитиною погуляти! Загризають комарі... Ворони кричать, запах кошмар..." - підписала знімок жінка.

На Волині помітили отруйну змію (фото: facebook.com)

Судячи з фото, це гадюка звичайна. У нашій країні водиться три види родини гадюкових: звичайна, степова і гадюка Нікольського.

Ця змія не агресивна і при наближенні людини намагається використовувати своє камуфльоване забарвлення настільки, наскільки це можливо, або уповзти. Тільки у разі несподіваної появи людини або при провокації з її боку вона може спробувати вкусити.

Якщо ви побачили змію поруч, фахівці радять не панікувати і не робити різких рухів, а спокійно піти. Якщо йдете в місця їх потенційного проживання, надіньте високе щільне взуття, яке змія не прокусить.

Для людини укус звичайної гадюки вважається потенційно небезпечним, але вкрай рідко призводить до летального результату.

Раніше ми писали, що українські міста атакують отруйні змії, які заповзають у парки посеред дня. Таку гостю нещодавно прибирали подалі в ліс зі скверу в Дніпрі за допомогою ДСНС.

Також повідомлялося, що під Києвом дитину вкусила невідома отруйна змія.