Украинские города атакуют ядовитые змеи: заползают в парки посреди дня

В Украине активизировались опасные змеи
Крупные города в Украине начали атаковать ядовитые змеи. Такой случай произошел в Днепре 6 июля. Спасателей ГСЧС вызвали гуляющие в парке люди, которые заметили пресмыкающееся.
Животное нашли на улице Набережная площадь на территории сквера "Прибрежный". Люди вызвали спасателей, которые поймали змею, сообщает пресс-служба ГСЧС.
Судя по фото, в парк Днепра заползла степная гадюка. Эта змея ядовитая, в Украине в основном встречается на юге и юго-востоке. В нашей стране водится три вида гадюк: обыкновенная, степная и гадюка Никольского.
Спасатели выловили змею длиной около 80 сантиметров при помощи специального инструмента и вывезли за пределы города.
В Днепре поймали гадюку в сквере (фото: dp.dsns.gov.ua)
Отметим, что местные СМИ пишут, что с начала года четыре жителя Днепропетровской области пострадали от укуса ядовитых змей.
Ранее мы писали, что гадюка в Харькове укусила ребенка на семейном пикнике.
Также недавно под Львовом змея укусила юношу на спортивной базе, из-за чего парень попал в реанимацию.