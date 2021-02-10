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7-летняя украинка выпила сок и отравилась: содержимое пакетика повергнет вас в шок

Автор: Людмила Жукова

Во Львовской области семилетняя девочка выпила сок из пакетика и отравилась. Мама ребенка открыла пакет и обнаружила там сгусток непонятного происхождения.

Об этом рассказали в сюжете "5 канала".

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Как оказалось, малышка сразу почувствовала неприятный вкус сока. Он был горький и совсем непохожий на вкус апельсина. Мама ребенка Леся рассказала, что, когда открыла пакетик обнаружила там большой комок. Он был похож на плесень или грибок.

Женщина сразу же бросилась промывать ребенку желудок. На следующий день ребенок попал в больницу. В медучреждении маленькая Яна провела 4 дня. У нее был очень повышенный ацетон.

Врач рассказал, что кишечной инфекции у девочки не обнаружили. Было просто отравление, которое не отразилось на общем состоянии здоровья.

В магазине сейчас изъяли всю продукцию производителя. Срок хранения продукта, кстати, в порядке.

Эксперты из лаборатории отметили, что увиденное их поразило. За 38 лет они видят такое образование впервые. Предполагают, что сами бактерии могли так вырасти и размножиться.

Как мы ранее писали, в школе Кропивницкого массово отравились дети.

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