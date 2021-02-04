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В школе Кропивницкого массово отравились дети: в столовой обнаружили "букет" микроорганизмов

Кропивницкий , Четверг 04 февраля 2021 11:24
В школе Кропивницкого массово отравились дети: в столовой обнаружили "букет" микроорганизмов
В школе Кропивницкого массово отравились дети (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В одной из школ Кропивницкого произошло массовое отправление детей. Более десяти учеников 1-4 класса обратились к медикам из-за слабости и тошноты, двое из них госпитализированы. Сейчас специалисты выяснили, что же стало причиной отравления школьников.

Как сообщается в сюжете ТСН, в образцах пищи и в смывах с поверхностей в школьной столовой обнаружили целый "букет" микроорганизмов, которые могли вызвать пищевое отравление у детей. Среди них и патогенный стафилококк. Кроме того, и сами продукты были ненадлежащего качества.

После жуткого события в школе приняли решение провести дезинфекцию. Остальные школы города будут проверять специалисты.

В школе Кропивницкого отравились дети

Напомним, что 28 января родители учеников младшей школы, которые не пришли на уроки, получили сообщения с жалобами на слабость, тошноту, рвоту, боль в животе, повышение температуры. К обеду еще четверо детей обратились за помощью к медсестре.

29 января работа столовой была приостановлена. В то же время, ученики 1-4 классов временно переведены на дистанционную форму обучения.

Как мы ранее писали, в марте прошлого года в Винницкой области более 10 школьников попали в больницу из-за отравления парами газа. Из-за инцидента полиция открыла уголовное дело.

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Новости Украины Жизнь отравление

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