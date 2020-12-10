В Украине с 2021 года планируют повысить тарифы на электроэнергию

В Украине собираются поднять тарифы на электроэнергию (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В Кабинете министров Украины анонсировали повышение тарифов на электроэнергию для населения. Новые цены на электрику планируют ввести с 1 января 2021 и первый этап может "утяжелить" платежки на 30%.

На данный момент один киловатт электроэнергии в Украине обходится в 1,1 гривны. Из них по 0,90 копеек мы платим за первые 100, а за каждый следующий – 1,68 гривны. Как рассказали на сайте OBOZREVATEL со ссылкой на источники, этой суммы не хватает даже на покрытие доставки электроэнергии. Первый этап повышения может составить около 30%.

Для примера, если сейчас семья платит за электроэнергию в среднем 250 гривен в месяц, то в январе платежка может вырасти уже до 325 гривен. Более точные тарифы Минэнерго готовится представить в Кабинете министров уже в ближайшее время.

Льготный тариф при потреблении небольшого количества электроэнергии планируют оставить. А новый тариф будет состоять из двух частей: первую будут платить те, кто тратит мало электроэнергии и экономят, а вторую – тем украинцам, которые активно используют электроэнергию.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцы рассказали, как можно сэкономить на газе до 40%.

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