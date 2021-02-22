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Украина вводит адаптивный карантин: как будут работать школы со среды

Новина українською → Понедельник 22 февраля 2021 16:21
Украина вводит адаптивный карантин: как будут работать школы со среды Как будут работать школы во время адаптивного карантина (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Со среды, 24 февраля, в Украине вводят "желтую зону" адаптивного карантина. При этом стало известно, как в данных условиях будут работать школы.

Министерство образования и науки разослало письмо "О предотвращении распространения острой респираторной болезни covid-19, вызванной коронавирусом sars-cov-2 и внедрение новых ограничительных противоэпидемических мероприятий", которое опубликовало издание "Освіта України" на своей странице в Facebook.

В нем говорится, что с 24 февраля запрещается:

  • посещать школы, если на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным COVID-19 находится более 50% учеников и персонала учебного заведения;
  • проводить в школах массовые мероприятия, включая спектакли, праздники, концерты, с участием более чем одного класса и в присутствии зрителей;
  • проводить массовые культурные, спортивные, научные, образовательные и другие мероприятия с участием более одного человека на 4 кв. м. площади помещения или на открытом воздухе. Также запрет действует для залов, если в них места заполнены более чем на 50%.

Если же в регионе будет установлена "красная зона" адаптивного карантина, то школу запрещается посещать всем, кроме учеников 1-4 классов.

Если же в школах будет введено дистанционное обучение, то учителя должны должным образом взаимодействовать с учениками. Кроме того, в школах должны регулярно отслеживать результаты обучения.

Напомним, в Украине отменят ослабление карантина, если будут фиксировать нарушения.

Мы также писали о том, в правительстве определились, как будут вводить и где "красную зону" карантина.

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