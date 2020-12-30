ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Україна вперше за незалежність купила нові літаки Ан-178 для армії (відео)

Середа 30 грудня 2020 08:20
Україна вперше за незалежність купила нові літаки Ан-178 для армії (відео)
Для армії вперше купили нові українські літаки (фото: wikipedia.org)
Автор: Світлана Мащенко

В Україні вперше за майже тридцять років незалежності були закуплені нові літаки українські для ЗСУ. Це вже назвали історичною подією, адже Міністр оборони Андрій Таран підписав меморандум про співпрацю з державним підприємством "Антонов".

Як йдеться в сюжеті ТСН, для української армії будуть виготовлені три літаки Ан-178. Це сучасна військовотранспортна машина, яка здатна перевозити озброєння, легку техніку, особовий склад.

Вантажопідйомність літака становить 18 тонн.

Підприємство живих грошей на створення літаків не отримає, але зможе взяти кредит під державні гарантії.

Президент Володимир Зеленський висловив бажання, щоб такі замовлення в найближчому майбутньому були не сенсацією, а нормою.

Україна вперше за незалежність купила нові літаки Ан-178 для армії (відео: ТСН)

Відзначимо, що українець Тимур Фаткуллін, чемпіон світу з вищого пілотажу, здійснив неймовірний і дуже небезпечний трюк. На своєму спортивному літаку він промчав на божевільній швидкості всього в метрі над землею, а в цей час над ним стрибали мотоциклісти.

Також нещодавно з'явилося відео з випробувань новітньої української снайперської гвинтівки "Володар горизонту".

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя Літак

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся