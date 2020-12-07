Украина может уйти на локдаун в январе: что закроют и когда объявят о решении

Украину в январе может ждать локдаун, которого так боялись в декабре. Но в этом месяце ужесточения карантина, вероятно, не будет. Что могут закрыть в январе, как долго продлится локдаун и когда озвучат по нему решение - в материале Styler.
Экспериментом с "карантином выходного дня" Минздрав не доволен, поэтому нужны более жесткие меры, говорится в сюжете ТСН.
Вероятно, что на локдаун Украина уйдет с начала января. Длительность ограничения может составить три недели.
Сообщается, что запрещаться не будет: работа общественного транспорта, железных дорог, авиасообщения. Также не планируют закрывать границы. Скорее всего работать будут: горнолыжные курорты, гостиницы и церкви (с ограничениями).
С большой долей вероятности могут закрыть садики, школы, фитнес-центры, рестораны, другие развлекательные заведения.
А вот премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство с местными властями обсуждает, что будет закрыто при ужесточении карантина:
Могут быть ограничены перевозки в транспорте (только сидячие места), общепит будет работать только на вынос, а гостиницы без развлечения и питания.
О необходимости введения локдауна в январе ранее заявил также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, решение будет озвучено на заседании правительства в среду, 9 декабря. Также будет озвучен перечень ограничений.
Когда в Украине могут объявить локдаун (видео: ТСН)
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