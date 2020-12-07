Украина может уйти на локдаун в январе: что закроют и когда объявят о решении

Украину в январе может ждать локдаун, которого так боялись в декабре. Но в этом месяце ужесточения карантина, вероятно, не будет. Что могут закрыть в январе, как долго продлится локдаун и когда озвучат по нему решение - в материале Styler.

Экспериментом с "карантином выходного дня" Минздрав не доволен, поэтому нужны более жесткие меры, говорится в сюжете ТСН.

Вероятно, что на локдаун Украина уйдет с начала января. Длительность ограничения может составить три недели.

Что могут закрыть

Сообщается, что запрещаться не будет: работа общественного транспорта, железных дорог, авиасообщения. Также не планируют закрывать границы. Скорее всего работать будут: горнолыжные курорты, гостиницы и церкви (с ограничениями).

С большой долей вероятности могут закрыть садики, школы, фитнес-центры, рестораны, другие развлекательные заведения.

А вот премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство с местными властями обсуждает, что будет закрыто при ужесточении карантина:

концерты, дискотеки, клубы, массовые мероприятия в помещениях, хостелы, ТРЦ - 100% уйдут на карантин,

музеи, кинотеатры, театры, заведения общепита с организацией досуга - 90%,

праздничные ярмарки, спортзалы, фитнес-центры - 90%.

Могут быть ограничены перевозки в транспорте (только сидячие места), общепит будет работать только на вынос, а гостиницы без развлечения и питания.

Когда будет озвучено решение

О необходимости введения локдауна в январе ранее заявил также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, решение будет озвучено на заседании правительства в среду, 9 декабря. Также будет озвучен перечень ограничений.

Когда в Украине могут объявить локдаун (видео: ТСН)

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