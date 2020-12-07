Україна може піти на локдаун в січні: що закриють і коли оголосять про рішення

Україну в січні може чекати локдаун, якого так боялися в грудні. Але в цьому місяці посилення карантину, найімовірніше, не буде. Що можуть закрити у січні, як довго триватиме локдаун і коли озвучать по ньому рішення - в матеріалі Styler.

Експериментом з "карантином вихідного дня" МОЗ не задоволений, тому потрібні більш жорсткі заходи, йдеться в сюжеті ТСН.

Ймовірно, що на локдаун Україна піде з початку січня. Тривалість обмеження може скласти три тижні.

Що можуть закрити

Повідомляється, що заборонятися не буде: робота громадського транспорту, залізниць, авіасполучення. Також не планують закривати кордони. Швидше за все будуть працювати: гірськолижні курорти, готелі і церкви (з обмеженнями).

З великою часткою ймовірності можуть закрити садки, школи, фітнес-центри, ресторани, інші розважальні заклади.

А ось прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд разом з місцевою владою обговорює, що буде закрито при посиленні карантину:

концерти, дискотеки, клуби, масові заходи у приміщеннях, хостели, ТРЦ - 100% підуть на карантин,

музеї, кінотеатри, театри, заклади громадського харчування з організацією дозвілля - 90%,

святкові ярмарки, спортзали, фітнес-центри - 90%

Можуть бути обмежені перевезення в транспорті (тільки сидячі місця), громадське харчування буде працювати тільки на винос, а готелі без розваг та харчування.

Коли буде озвучено рішення

Про необхідність введення локдауну в січні раніше заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, рішення буде озвучено на засіданні уряду у середу, 9 грудня. Також буде озвучено перелік обмежень.

Коли в Україні можуть оголосити локдаун (відео: ТСН)

Раніше ми писали також, що лікар-інфекціоніст пояснив, чому жорсткий карантин в Україні неминучий.