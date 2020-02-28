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Украина может не сыграть на Евро 2020: названа причина

STYLERЖизнь    28.02.2020 - 16:21
Украина может не сыграть на Евро 2020: названа причина
Сборная Украины может не поехать на Евро 2020 (фото: ffu.ua)

Коронавирус может помешать сборной Украины по футболу поехать на Евро 2020

Евро 2020 могут отменить из-за коронавируса COVID-19, поэтому сборная Украины рискует не принять участие в Чемпионате Европы в этом году.

О том, что вероятность отмены турнира из-за эпидемии коронавируса существует, сказал недавно вице-президент УЕФА Микеле Ува.

"Сейчас мы следим за развитием событий. Футбол должен подстраиваться под ситуацию. Мы стараемся не приостанавливать турниры. Соревнования будут прерваны, если ситуация ухудшится", - сказал футбольный чиновник в эфире Rai Radio 1 Sport.

Правда, 28 февраля в УЕФА сказали, что на сегодняшний день не рассматривают вариант с переносом или отменой Евро 2020. По крайней мере, на проведение матча-открытия в Риме распространение коронавируса в Италии не повлияет.

"Евро стартует 12 июня 2020 года в Риме. УЕФА контактирует с международными и местными властями по вопросу коронавируса и его распространения. На данный момент нет необходимости что-либо менять в запланированном расписании. Вопрос будет находиться под постоянным контролем", - говорится в заявлении организаторов Чемпионата Европы.

Тем временем, Украинская ассоциация футбола пока никак не комментирует ситуацию с возможным переносом или отменой самого престижного турнира Старого Света.

Отметим, что если коронавирус на континенте будет ликвидирован и Евро 2020 состоится, то сборная Украины точно получит памятный трофей, который вручат всем участникам первенства. А если наша команда дойдет до полуфинала турнира, то получит еще и специальную табличку.

Ну, а в случае победы на Евро 2020, во что мы все очень верим, сборная Андрея Шевченко кроме Кубка Анри Делоне получит 40 комплектов золотых медалей.

Украина может не сыграть на Евро 2020: названа причина

Кубок Анри Делоне, который получит победитель Евро 2020 (фото: ffu.ua)

Отметим, что недавно также стало известно о том, что участие Украины под угрозой срыва и на другом европейском мероприятии. Так, наша страна может быть не представлена на Евровидении 2020, которое должно пройти в Нидерландах с 12 по 16 мая. И причина - не коронавирус.

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