Украина может не сыграть на Евро 2020: названа причина

Сборная Украины может не поехать на Евро 2020 (фото: ffu.ua)

Коронавирус может помешать сборной Украины по футболу поехать на Евро 2020

Евро 2020 могут отменить из-за коронавируса COVID-19, поэтому сборная Украины рискует не принять участие в Чемпионате Европы в этом году.

О том, что вероятность отмены турнира из-за эпидемии коронавируса существует, сказал недавно вице-президент УЕФА Микеле Ува.

"Сейчас мы следим за развитием событий. Футбол должен подстраиваться под ситуацию. Мы стараемся не приостанавливать турниры. Соревнования будут прерваны, если ситуация ухудшится", - сказал футбольный чиновник в эфире Rai Radio 1 Sport.

Правда, 28 февраля в УЕФА сказали, что на сегодняшний день не рассматривают вариант с переносом или отменой Евро 2020. По крайней мере, на проведение матча-открытия в Риме распространение коронавируса в Италии не повлияет.

"Евро стартует 12 июня 2020 года в Риме. УЕФА контактирует с международными и местными властями по вопросу коронавируса и его распространения. На данный момент нет необходимости что-либо менять в запланированном расписании. Вопрос будет находиться под постоянным контролем", - говорится в заявлении организаторов Чемпионата Европы.

Тем временем, Украинская ассоциация футбола пока никак не комментирует ситуацию с возможным переносом или отменой самого престижного турнира Старого Света.

Отметим, что если коронавирус на континенте будет ликвидирован и Евро 2020 состоится, то сборная Украины точно получит памятный трофей, который вручат всем участникам первенства. А если наша команда дойдет до полуфинала турнира, то получит еще и специальную табличку.

Ну, а в случае победы на Евро 2020, во что мы все очень верим, сборная Андрея Шевченко кроме Кубка Анри Делоне получит 40 комплектов золотых медалей.

Кубок Анри Делоне, который получит победитель Евро 2020 (фото: ffu.ua)

Отметим, что недавно также стало известно о том, что участие Украины под угрозой срыва и на другом европейском мероприятии. Так, наша страна может быть не представлена на Евровидении 2020, которое должно пройти в Нидерландах с 12 по 16 мая. И причина - не коронавирус.