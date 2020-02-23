Украина пострадает сразу от двух циклонов: синоптик объявила штормовое предупреждение

Погода в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Синоптик предупредила о приближении двух циклонов

Погода в Украине 24 февраля, в понедельник, обещает быть дождливой и ветреной. Синоптик Наталья Диденко в своем микроблоге заявила, что в Украину идет два циклона, которые существенно ухудшат погодные условия. По ее данным это приведет к сильным порывам ветра, которые могут стать причиной чрезвычайных ситуаций. Также ожидаются обильные осадки в виде дождя и снега.

"Понедельник в Украине будет с очень сильным ветром. К нам идет циклон. Пока через Украину проходит атмосферный фронт циклона, о котором мы вчера говорили, - циклона Ксантиппа. А над Германией уже формируется циклон Юлия, который завтра придет к нам и обусловит тот же очень сильный ветер, и дожди, и мокрые снега. Словом, непогоду. Циклоны на вот этом свежем фото обозначены буквой Н, в центрах циклонов - низкое атмосферное давление", - пишет Диденко.

Синоптик сообщает, что циклон Юлия не менее опасен. По ее данным, в течение дня ожидаются обильные осадки и сильный ветер, переходящий в штормовой.

Циклоны 24 февраля (фото: facebook.com/tala.didenko)

"24-го февраля циклон Юлия принесет к нам осадки со штормовым ветром. В течение дня осадки будут смещаться вместе с циклоном в восточном направлении поэтому например, во второй половине дня понедельника основной влажный "удар" примут на себя восточные области, а также Днепр с районами, Сумы, Запорожье. Однако штормовой ветер будет бушевать в большинстве областей Украины", - заявила Диденко.

В ночь с 23 на 24 февраля циклон будет уже в Киеве.

"Сначала будет идти дождь, потом он перейдет в мокрый снег. Штормовой северо-западный ветер будет достигать порывов 15-22, а то и больше, метров в секунду. Днем в Киеве осадки ослабнут и прекратятся. Но сильный ветер останется на протяжении всего дня!!", - подытожила синоптик.

Скриншот (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, что ранее синоптики рассказали, когда в Украину ворвется аномальное тепло.