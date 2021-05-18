"Украина, пошла ты в ж*пу": женщина из Харькова с детьми выкинули свои паспорта (видео)

На видео женщина сообщает, что она с детьми со второй попытки не улетела в Стамбул из-за "гре*аных украинских законов".

"Пощадите! Мы сегодня не улетели в Стамбул. Мы реально не смогли улететь. Мы не смогли улететь из-за определенных причин украинского законодательства", – рассказала подробнее женщина.

Украинка в гневе сказала, что они с детьми два раза покупали новые билеты, но улететь им так и не удалось.

В ролике также показаны дети, которые выбрасывают свои паспорта на землю.

"Украина, спасибо, и иди-ка ты в ж*пу. Пошла ты в ж*пу", – сказали дети со смехом.

Украинка и дети выбросили свои паспорта