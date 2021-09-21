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Україна перейде в "жовту" зону: стала відома дата

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Вівторок 21 вересня 2021 10:23
Україна перейде в "жовту" зону: стала відома дата Фото: коли Україна перейде в "жовту" зону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Україна може перейти в "жовту" зону карантину вже з 23 вересня. Рішення про це прийматиме Державна комісія з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 21 вересня.

Про це повідомив Віктор Ляшко в ефірі передачі "Свобода слова на ICTV".

Коли Україна увійде в "жовту" зону

Після рішення комісії за законом має пройти дві доби і тільки після цього Україна перейде повністю в "жовту" зону карантину.

"Якщо це буде схвалено, то через 2 дні після рішення ТЕБ і НС буде введений з 00:00 години жовтий рівень небезпеки", - пояснив Ляшко.

Відповідно очікувати переходу в "жовту" зону карантину всім українцям слід з півночі 23 вересня.

Які обмеження діятимуть у жовтій зоні:

  • школи, дитсадки та вузи працюють за умови 80% вакцинованого персоналу принаймні 1 дозою;
  • заборонені масові заходи за участю більше 1 людини на 4 кв. метри площі території або з наповненістю залів більше двох третин місць в кожному окремому залі;
  • не більше 4 осіб за столиком у закладі громадського харчування, а відстань між столами - мінімум 1,5 метра;
  • кінотеатри та інші заклади культури працюватимуть із заповненістю залів менше двох третин місць або 50% місць у кожному окремому залі;
  • спортивні зали та фітнес-центри працюватимуть тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 кв.метрів площі.

Цих обмежень можна уникнути якщо 80% учасників, організаторів заходів або працівників закладів мають принаймні одне щеплення від коронавірусу або негативних ПЛР або експрес-тест (діє 72 години).

Україна перейде в &quot;жовту&quot; зону: стала відома дата

Як ми раніше писали, Ляшко зробив заяву про обов'язкову вакцинацію в Україні.

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