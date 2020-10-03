Україна переводить годинники в день виборів: що потрібно знати

Переведення часу в Україні 2020 (Фото: РБК-Україна)

В Україні в останню неділю жовтня потрібно буде перевести стрілки годинника

В Україні традиційно наприкінці жовтня будуть переводити час, з літнього на зимовий. 25 жовтня о 4:00 ранку за київським часом вся країна переведе годинникову стрілку на одну годину назад. Варто зазначити, що переведення часу у 2020 році збігається з днем проведення місцевих виборів.

Дія літнього часу в Україні закінчується згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок відрахування часу на території України". Як встановили народні депутати ще в 1996 році, на території України щорічно двічі на рік переводять стрілки годинника. В останню неділю березня – на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня – на 1 годину назад.

Переведення часу варто враховувати під час планування свого дня і тим, хто збирається 25 жовтня відправитися в подорож.

Причини переведення часу

Основна причина переведення годинників – економія електроенергії й першими переведення годинників почали практикувати в Англії. Проте з часом економісти підрахували, що реальна економія електроенергії становить від 1% до 3%. Багато країн стали відмовлятися від сезонного переведення стрілок годинника.

В Україні законопроєкти про скасування переведення часу ініціювалися кілька разів, але підтримки вони не отримали. Також це питання регулярно підіймають в Європарламенті.

Вплив переведення часу на людину

Більшість українців скаржаться на порушення сну, загострення хронічних захворювань, дратівливість, млявість, слабкість і втрату працездатності в перші дні після переведення годинників.

Щоб мінімізувати наслідки зміни графіка, лікарі рекомендують за тиждень до переведення стрілок починати змінювати час відходу до сну і підйому – на 15 хвилин в день. Також потрібно більше гуляти на свіжому повітрі в денний час, повноцінно харчуватися.

Напередодні не варто виконувати важкі фізичні навантаження, вирушати в далекі подорожі, а стреси краще мінімізувати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що фахівці розповіли, як легко адаптуватися до переведення часу.

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