Украина открыла границы: где теперь можно пересекать пешком и на автомобиле

Украина перешла на адаптивный карантин, и в ночь на 29 мая возобновили работу еще 66 пунктов пропуска на государственных границах. Теперь украинцы могут пересекать пункты пропуска на границах с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, в ближайшее время ожидается открытие железнодорожных пунктов пропуска "Рава-Русская" и "Хыров" на границе с Польшей, а также "Тересва" и "Деловое" на границе с Румынией.

С 29 мая границу пешком можно пересечь на таких пунктах пропуска:

На границе с Польшей:

Ягодин (Волынская область)

Шегини (Львовская область)

Краковец (Львовская область)

Рава-Русская (Львовская область)

На границе со Словакией

Ужгород (Закарпатская область)

На границе с Венгрией

Чоп (Закарпатская область)

На границе с Румынией

Дяково (Закарпатская область)

Порубное (Черновицкая область)

На границе с Молдовой

Староказачье (Одесская область)

Рени (Одесская область)

Могилев-Подольский (Винницкая область)

Открытые пункты пропуска для пересечения на автомобиле:

На границе с Польшей

Смильница (Львовская область)

Шегини (Львовская область)

Краковец (Львовская область)

Рава-Русская (Львовская область)

Грушев (Львовская область)

Устилуг (Волынская область)

Ягодин (Волынская область)

На границе со Словакией

Ужгород (Закарпатская область)

Малый Березный (Закарпатская область)

На границе с Венгрией

Чоп (Закарпатская область)

Дзвинковое (Закарпатская область)

Косино (Закарпатская область)

Лужанка (Закарпатская область)

Вилок (Закарпатская область)

На границе с Румынией

Дяково (Закарпатская область)

Солотвино (Закарпатская область)

Порубное (Черновицкая область)

На границе с Молдовой

Мамалыга (Черновицкая область)

Подворьевка (Черновицкая область)

Зеленая (Черновицкая область)

Россошаны (Черновицкая область)

Вашковцы (Черновицкая область)

Сокиряны (Черновицкая область)

Бронница (Винницкая область)

Могилев-Подольский (Винницкая область)

Великая Косница (Винницкая область)

Грабаровка (Винницкая область)

Болган (Винницкая область)

Студена (Винницкая область)

Старокозачье (Одесская область)

Рени (Одесская область)

Долинское (Одесская область)

Виноградовка (Одесская область)

Табаки (Одесская область)

Зализнычное (Одесская область)

Новые Трояны (Одесская область)

Малоярославец (Одесская область)

Серпневое (Одесская область)

Лесное (Одесская область)

Паланка (Одесская область)

Градинцы (Одесская область)

Кучурган (Одесская облать)

Розаливка (Одесская область)

Гребеники (Одесская область)

Славяносербка (Одесская область)

Павловка (Одесская область)

Платоново (Одесская область)

Дубово (Одесская область)

Федосеево (Одесская область)

Напомним, ранее мы писали о том, как теперь можно пересечь границу Украины с Польшей и кого будут пропускать.

А также мы рассказывали о том, появились новые правила авиаперевозок в аэропортах Украины и стран ЕС.