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Украина открыла границы: где теперь можно пересекать пешком и на автомобиле

Новости » Жизнь   

Украинцы могут выехать в Польшу, Венгрию, Словакию, Румынию и Молдову

Украина перешла на адаптивный карантин, и в ночь на 29 мая возобновили работу еще 66 пунктов пропуска на государственных границах. Теперь украинцы могут пересекать пункты пропуска на границах с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, в ближайшее время ожидается открытие железнодорожных пунктов пропуска "Рава-Русская" и "Хыров" на границе с Польшей, а также "Тересва" и "Деловое" на границе с Румынией.

С 29 мая границу пешком можно пересечь на таких пунктах пропуска:

На границе с Польшей:

  • Ягодин (Волынская область)
  • Шегини (Львовская область)
  • Краковец (Львовская область)
  • Рава-Русская (Львовская область)

На границе со Словакией

  • Ужгород (Закарпатская область)

На границе с Венгрией

  • Чоп (Закарпатская область)

На границе с Румынией

  • Дяково (Закарпатская область)
  • Порубное (Черновицкая область)

На границе с Молдовой

  • Староказачье (Одесская область)
  • Рени (Одесская область)
  • Могилев-Подольский (Винницкая область)

Открытые пункты пропуска для пересечения на автомобиле:

На границе с Польшей

  • Смильница (Львовская область)
  • Шегини (Львовская область)
  • Краковец (Львовская область)
  • Рава-Русская (Львовская область)
  • Грушев (Львовская область)
  • Устилуг (Волынская область)
  • Ягодин (Волынская область)

На границе со Словакией

  • Ужгород (Закарпатская область)
  • Малый Березный (Закарпатская область)

На границе с Венгрией

  • Чоп (Закарпатская область)
  • Дзвинковое (Закарпатская область)
  • Косино (Закарпатская область)
  • Лужанка (Закарпатская область)
  • Вилок (Закарпатская область)

На границе с Румынией

  • Дяково (Закарпатская область)
  • Солотвино (Закарпатская область)
  • Порубное (Черновицкая область)

На границе с Молдовой

  • Мамалыга (Черновицкая область)
  • Подворьевка (Черновицкая область)
  • Зеленая (Черновицкая область)
  • Россошаны (Черновицкая область)
  • Вашковцы (Черновицкая область)
  • Сокиряны (Черновицкая область)
  • Бронница (Винницкая область)
  • Могилев-Подольский (Винницкая область)
  • Великая Косница (Винницкая область)
  • Грабаровка (Винницкая область)
  • Болган (Винницкая область)
  • Студена (Винницкая область)
  • Старокозачье (Одесская область)
  • Рени (Одесская область)
  • Долинское (Одесская область)
  • Виноградовка (Одесская область)
  • Табаки (Одесская область)
  • Зализнычное (Одесская область)
  • Новые Трояны (Одесская область)
  • Малоярославец (Одесская область)
  • Серпневое (Одесская область)
  • Лесное (Одесская область)
  • Паланка (Одесская область)
  • Градинцы (Одесская область)
  • Кучурган (Одесская облать)
  • Розаливка (Одесская область)
  • Гребеники (Одесская область)
  • Славяносербка (Одесская область)
  • Павловка (Одесская область)
  • Платоново (Одесская область)
  • Дубово (Одесская область)
  • Федосеево (Одесская область)

Напомним, ранее мы писали о том, как теперь можно пересечь границу Украины с Польшей и кого будут пропускать.

А также мы рассказывали о том, появились новые правила авиаперевозок в аэропортах Украины и стран ЕС.

Автор: Анна Шиканова

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