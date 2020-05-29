Україна відкрила кордони: де тепер можна перетинати пішки або на автомобілі

Україна перейшла на адаптивний карантин, і в ніч на 29 травня відновили роботу ще 66 пунктів пропуску на державних кордонах. Тепер українці можуть перетинати пункти пропуску на кордонах з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією і Молдовою.
Як повідомляє Державна прикордонна служба України, найближчим часом очікується відкриття залізничних пунктів пропуску "Рава-Руська" та "Хирів" на кордоні з Польщею, а також "Тересва" та "Ділове", що на кордоні з Румунією.
З 29 травня кордон пішки можна перетнути на таких пунктах пропуску:
На кордоні з Польщею:
- Ягодин (Волинська область)
- Шегині (Львівська область)
- Краковець (Львівська область)
- Рава-Руська (Львівська область)
На кордоні зі Словаччиною
- Ужгород (Закарпатська область)
На кордоні з Угорщиною
- Чоп (Закарпатська область)
На кордоні з Румунією
- Дяково (Закарпатська область)
- Порубне (Чернівецька область)
На кордоні з Молдовою
- Старокозаче (Одеська область)
- Рені (Одеська область)
- Могилів-подільський (Вінницька область)
Відкриті пункти пропуску для перетину на автомобілі:
На кордоні з Польщею
- Смільниця (Львівська область)
- Шегині (Львівська область)
- Краковець (Львівська область)
- Рава-Руська (Львівська область)
- Грушів (Львівська область)
- Устилуг (Волинська область)
- Ягодин (Волинська область)
На кордоні зі Словаччиною
- Ужгород (Закарпатська область)
- Малий Березний (Закарпатська область)
На кордоні з Угорщиною
- Чоп (Закарпатська область)
- Дзвінкове (Закарпатська область)
- Ізки (Закарпатська область)
- Лужанка (Закарпатська область)
- Вилок (Закарпатська область)
На кордоні з Румунією
- Дяково (Закарпатська область)
- Солотвино (Закарпатська область)
- Порубне (Чернівецька область)
На кордоні з Молдовою
- Мамалига (Чернівецька область)
- Подвір'ївку (Чернівецька область)
- Зелена (Чернівецька область)
- Росошани (Чернівецька область)
- Вашківці (Чернівецька область)
- Сокиряни (Чернівецька область)
- Бронниця (Вінницька область)
- Могилів-Подільський (Вінницька область)
- Велика Кісниця (Вінницька область)
- Грабарівка (Вінницька область)
- Болгана (Вінницька область)
- Студена (Вінницька область)
- Старокозаче (Одеська область)
- Рені (Одеська область)
- Долинське (Одеська область)
- Виноградівка (Одеська область)
- Тютюн (Одеська область)
- Залізничне (Одеська область)
- Нові Трояни (Одеська область)
- Малоярославець (Одеська область)
- Серпневе (Одеська область)
- Лісове (Одеська область)
- Паланка (Одеська область)
- Градинці (Одеська область)
- Кучурган (Одеська область)
- Розалівка (Одеська область)
- Гребеники (Одеська область)
- Слов'яносербка (Одеська область)
- Павлівка (Одеська область)
- Платонове (Одеська область)
- Дубово (Одеська область)
- Федосеево (Одеська область)
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як тепер можна перетнути кордон України з Польщею і кого будуть пропускати.
А також ми розповідали про те, з'явилися нові правила авіаперевезень в аеропортах України та країн ЄС.