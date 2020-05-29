Україна відкрила кордони: де тепер можна перетинати пішки або на автомобілі

Україна перейшла на адаптивний карантин, і в ніч на 29 травня відновили роботу ще 66 пунктів пропуску на державних кордонах. Тепер українці можуть перетинати пункти пропуску на кордонах з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією і Молдовою.

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, найближчим часом очікується відкриття залізничних пунктів пропуску "Рава-Руська" та "Хирів" на кордоні з Польщею, а також "Тересва" та "Ділове", що на кордоні з Румунією.

З 29 травня кордон пішки можна перетнути на таких пунктах пропуску:

На кордоні з Польщею:

Ягодин (Волинська область)

Шегині (Львівська область)

Краковець (Львівська область)

Рава-Руська (Львівська область)

На кордоні зі Словаччиною

Ужгород (Закарпатська область)

На кордоні з Угорщиною

Чоп (Закарпатська область)

На кордоні з Румунією

Дяково (Закарпатська область)

Порубне (Чернівецька область)

На кордоні з Молдовою

Старокозаче (Одеська область)

Рені (Одеська область)

Могилів-подільський (Вінницька область)

Відкриті пункти пропуску для перетину на автомобілі:

На кордоні з Польщею

Смільниця (Львівська область)

Шегині (Львівська область)

Краковець (Львівська область)

Рава-Руська (Львівська область)

Грушів (Львівська область)

Устилуг (Волинська область)

Ягодин (Волинська область)

На кордоні зі Словаччиною

Ужгород (Закарпатська область)

Малий Березний (Закарпатська область)

На кордоні з Угорщиною

Чоп (Закарпатська область)

Дзвінкове (Закарпатська область)

Ізки (Закарпатська область)

Лужанка (Закарпатська область)

Вилок (Закарпатська область)

На кордоні з Румунією

Дяково (Закарпатська область)

Солотвино (Закарпатська область)

Порубне (Чернівецька область)

На кордоні з Молдовою

Мамалига (Чернівецька область)

Подвір'ївку (Чернівецька область)

Зелена (Чернівецька область)

Росошани (Чернівецька область)

Вашківці (Чернівецька область)

Сокиряни (Чернівецька область)

Бронниця (Вінницька область)

Могилів-Подільський (Вінницька область)

Велика Кісниця (Вінницька область)

Грабарівка (Вінницька область)

Болгана (Вінницька область)

Студена (Вінницька область)

Старокозаче (Одеська область)

Рені (Одеська область)

Долинське (Одеська область)

Виноградівка (Одеська область)

Тютюн (Одеська область)

Залізничне (Одеська область)

Нові Трояни (Одеська область)

Малоярославець (Одеська область)

Серпневе (Одеська область)

Лісове (Одеська область)

Паланка (Одеська область)

Градинці (Одеська область)

Кучурган (Одеська область)

Розалівка (Одеська область)

Гребеники (Одеська область)

Слов'яносербка (Одеська область)

Павлівка (Одеська область)

Платонове (Одеська область)

Дубово (Одеська область)

Федосеево (Одеська область)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як тепер можна перетнути кордон України з Польщею і кого будуть пропускати.

А також ми розповідали про те, з'явилися нові правила авіаперевезень в аеропортах України та країн ЄС.