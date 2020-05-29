ru
ua

Україна відкрила кордони: де тепер можна перетинати пішки або на автомобілі

Новини » Життя   

Українці можуть виїхати в Польщу, Угорщину, Словаччину, Румунію і Молдову

Україна перейшла на адаптивний карантин, і в ніч на 29 травня відновили роботу ще 66 пунктів пропуску на державних кордонах. Тепер українці можуть перетинати пункти пропуску на кордонах з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією і Молдовою.

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, найближчим часом очікується відкриття залізничних пунктів пропуску "Рава-Руська" та "Хирів" на кордоні з Польщею, а також "Тересва" та "Ділове", що на кордоні з Румунією.

З 29 травня кордон пішки можна перетнути на таких пунктах пропуску:

На кордоні з Польщею:

  • Ягодин (Волинська область)
  • Шегині (Львівська область)
  • Краковець (Львівська область)
  • Рава-Руська (Львівська область)

На кордоні зі Словаччиною

  • Ужгород (Закарпатська область)

На кордоні з Угорщиною

  • Чоп (Закарпатська область)

На кордоні з Румунією

  • Дяково (Закарпатська область)
  • Порубне (Чернівецька область)

На кордоні з Молдовою

  • Старокозаче (Одеська область)
  • Рені (Одеська область)
  • Могилів-подільський (Вінницька область)

Відкриті пункти пропуску для перетину на автомобілі:

На кордоні з Польщею

  • Смільниця (Львівська область)
  • Шегині (Львівська область)
  • Краковець (Львівська область)
  • Рава-Руська (Львівська область)
  • Грушів (Львівська область)
  • Устилуг (Волинська область)
  • Ягодин (Волинська область)

На кордоні зі Словаччиною

  • Ужгород (Закарпатська область)
  • Малий Березний (Закарпатська область)

На кордоні з Угорщиною

  • Чоп (Закарпатська область)
  • Дзвінкове (Закарпатська область)
  • Ізки (Закарпатська область)
  • Лужанка (Закарпатська область)
  • Вилок (Закарпатська область)

На кордоні з Румунією

  • Дяково (Закарпатська область)
  • Солотвино (Закарпатська область)
  • Порубне (Чернівецька область)

На кордоні з Молдовою

  • Мамалига (Чернівецька область)
  • Подвір'ївку (Чернівецька область)
  • Зелена (Чернівецька область)
  • Росошани (Чернівецька область)
  • Вашківці (Чернівецька область)
  • Сокиряни (Чернівецька область)
  • Бронниця (Вінницька область)
  • Могилів-Подільський (Вінницька область)
  • Велика Кісниця (Вінницька область)
  • Грабарівка (Вінницька область)
  • Болгана (Вінницька область)
  • Студена (Вінницька область)
  • Старокозаче (Одеська область)
  • Рені (Одеська область)
  • Долинське (Одеська область)
  • Виноградівка (Одеська область)
  • Тютюн (Одеська область)
  • Залізничне (Одеська область)
  • Нові Трояни (Одеська область)
  • Малоярославець (Одеська область)
  • Серпневе (Одеська область)
  • Лісове (Одеська область)
  • Паланка (Одеська область)
  • Градинці (Одеська область)
  • Кучурган (Одеська область)
  • Розалівка (Одеська область)
  • Гребеники (Одеська область)
  • Слов'яносербка (Одеська область)
  • Павлівка (Одеська область)
  • Платонове (Одеська область)
  • Дубово (Одеська область)
  • Федосеево (Одеська область)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як тепер можна перетнути кордон України з Польщею і кого будуть пропускати.

А також ми розповідали про те, з'явилися нові правила авіаперевезень в аеропортах України та країн ЄС.

Автор: Анна Шиканова

► Україна зможе вступити в НАТО, навіть воюючи з Росією: в США знайшли рішення ► Кабмін хоче підняти ціну на електрику для населення: усі подробиці
Читати всі новини