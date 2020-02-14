Украина откажется от "прописок": суть нововведения

В Украине откажутся от классических "прописок" и введут декларативную регистрацию места проживания. Проект разрабатывается под руководством Михаила Федорова в Министерстве цифровой трансформации на основе опыта Нидерландов.

Как сообщает министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, принцип классической "прописки", согласно которой граждане обязательно должны были регистрироваться в органах власти региона, в котором проживают, правительство хочет в ближайшее время заменить так называемым декларативным принципом регистрации.

Также Дубилет рассказал, что в основу реформы положен опыт Нидерландов, когда люди декларативно сообщают власти, проживающих по определенному адресу. Об этом он заявил в эфире радио "UA: Общественное вещание".

"Люди декларативно говорят, что я проживаю по этому адресу, идет сообщение владельцу этих объектов и он должен подтвердить. Это все можно сделать дистанционно, в несколько "кликов" и я очень надеюсь, что в ближайшее время — это будет сделано", — сказал Дмитрий Дубилет.

Напомним, что прописка (регистрация места проживания) на сегодня в Украине обязательна. Взрослый человек может зарегистрировать место проживания, обратившись в органы местного самоуправления, Центр предоставления административных услуг или к исполнительным органам сельской местности.